Для обитателей «Бутырки» построят новый СИЗО: обзор прессы

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Для 70 % россиян День народного единства – важный праздник; в Челябинске полицейские плавали в форме; десятиклассник может назвать 13 202 знака числа Пи после запятой. Газеты читал Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Вам статья

«Российскую газету» открывает сообщение, что День народного единства стал важным праздником для 70 % россиян. Социологи отметили, что преимущественно данной позиции придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (больше 80 %). Как-то, вероятно некстати, вспомнил, что ранние, маленькие, еще не сформировавшиеся огурчики садоводы называют «глупенькими».

Далее я прочел еще одну статью о данных статистики. Пишут, что 80 % семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу хотя бы один раз в два дня, а уж о фруктах и речи нет. Вот я и подумал, что, может, как раз эти люди, объединившись на волне бедности, и считают День единства важным праздником?

Полный абзац

Еще с первой полосы узнаете, что в США впервые проголосовали по импичменту президенту. Газета задается вопросом: в чьих руках реальная власть – президента или конгресса? И не успев в этом смысле сравнить Америку и Россию, уперся взглядом в очередную, заслуживающую внимания статью.

Ей оказалась публикация о том, что знаменитый следственный изолятор «Бутырку» закроют, заключенных переведут в новый казенный дом, а в «Бутырке» устроят развлекательное общественное место (хотя чем СИЗО – не общественное место?).

Напишут же такое

Далее – «Российская газета-Неделя». Для начала очень забавная информация о чемпионате МВД по плаванию, который завершился в Челябинске. Самым интересным и зрелищным оказался заплыв в форме. Да-да, в форме! При ремне, в сапогах, в фуражке, с пистолетом под мышкой. Дело в том, что полицейский может попасть в ситуацию, когда надо спасать тонущего человека, а времени для аккуратного складывания брюк нет. А если преступник, убегая, сиганет в воду? Тут уж не до снятия сапог!

Очень интересно

Еще вы узнаете о том, что с этого года в Тюменской области официально будет праздноваться день рождения Конька-Горбунка – главного героя сказки Петра Ершова. Первое празднование было приурочено к 185-летию первой публикации этого легендарного произведения.

Рассказывая об этом, я вспомнил, как буквально месяц назад в каком-то детсаду уволили воспитательницу за то, что, прочитав детям знаменитого «Конька-Горбунка», она объяснила несмышленышам выражение из сказки –«посадить на кол». До сих пор представляю, как это можно было объяснить так, чтобы уволили.

На посошок

И еще очень интересная заметка – она о десятикласснике, который может назвать по памяти 13 202 знака числа Пи после запятой. Вот вы сколько помните? То-то же! Представляете масштаб? Для того чтобы назвать эти цифры и попасть в Книгу рекордов России, парню понадобилось 6 часов 20 минут.

У Дениса Бабушкина (так зовут героя публикации) своя система запоминания, она основана на ассоциациях. Ну, например, цифра «один» – нос: он же один, «два» – уши, «шесть» – пальцы на руке и т.д.