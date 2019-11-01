Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость
сегодня, 09:07 0

СК предупреждает: телефонные мошенники могут представляться следователями

СК предупреждает: телефонные мошенники могут представляться следователями
Фото: pixabay.com

В Следственном комитете Российской Федерации отмечают – люди все чаще жалуются на телефонных мошенников. Ежедневно различными средствами связи жители разных регионов сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур.

Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», – информирует ведомство.

Подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности. «Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц», – сообщает СК РФ.

Просмотров всего: 21

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Приморье задержали огромную партию краснокнижных рыб (видео)
Происшествия 6

На Амурскую область движется циклон
Происшествия 5

Качели в Циолковском не были предназначены для использования
Происшествия

В Чигирях новый светофор закрыли дорожными знаками
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь