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Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Фото: ria.ru

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности. Путин поручил выяснить, нужно ли дополнительно ужесточать ответственность в этой сфере.

Генеральный директор «Национального центра проблем инвалидности» Александр Лысенко предложил ввести штрафы для медицинских учреждений в том случае, когда людям несправедливо и ошибочно снимают инвалидность. «Это для семей трагедии – они теряют пенсии, льготы», – пояснил Лысенко. По его словам, количество жалоб по таким ситуациям растет, сообщает «Российская газета».

В ответ Путин заметил, что и сейчас наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть применено в соответствии с действующим законом. В частности, таким правом располагает Росздравнадзор. Но президент все же поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой и профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой выяснить, нужно ли дополнительное ужесточение ответственности в этой сфере. «Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», – заявил Путин.

Глава государства обратил внимание, что отказы в признании инвалидности также могут быть связаны с борьбой со злоупотреблениями на местах. Особенно много таких ситуаций на Северном Кавказе. «Это тоже надо иметь в виду», – подчеркнул Путин.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    58 минут назад

    так и врачей совсем не останется

  • Paster

    Paster
    45 минут назад

    В храмы ходите.

  • Муромов

    Муромов
    44 минуты назад

    я иудей

  • Paster

    Paster
    21 минута назад

    Извините, но только храмы.

  • ay

    ay
    10 минут назад

    Paster

    В храмы ходите.



    Причём тут храмы? В новости пишут про то, как Путин сказал, что на Кауказе отказывают в инвалидности. А поэтому у непризнанных инвалидов облом с пенсией.

  • Paster

    Paster
    1 минута назад

    ay

    Paster

    В храмы ходите.



    Причём тут храмы? В новости пишут про то, как Путин сказал, что на Кауказе отказывают в инвалидности. А поэтому у непризнанных инвалидов облом с пенсией.



    Так я не на новость отвечал, а на комментарий.

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