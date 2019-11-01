Гороскоп 1 ноября: у Рыб финансовые потери, а Весы совершат полезные покупки

Восход Солнца: 07:19

Заход Солнца: 17:07

Солнце в Скорпионе.

Овен. На работе сегодня вероятны конфликты с начальством или мелкие стычки с сослуживцами. Все свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе они будут перечеркнуты. Дела, которыми Вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными, однако новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам свежие идеи и откроют глаза на иные возможности. Будете осторожны при переходе улицы, остерегайтесь аварий, травм на работе.

Телец. Один из дней обольщения, разгула нечистой силы, духовного дурмана. Не исключено, что этот день принесет много тревог и волнений в личной жизни. Звезды предостерегают от нежелания думать о завтрашнем дне и стремления к революционным преобразованиям. Не следует ломать сложившиеся контакты в угоду сиюминутным прихотям. Ваши отношения с партнером могут зайти в тупик.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Вероятны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.

Рак. День, благоприятный для встреч и контактов. Деловым Ракам придется уладить финансовые разногласия с партнерами. Не позволяйте обманывать себя. Возможно, что в связи с этими событиями Вы оцените расположение к вам друзей и родственников. Раки не останутся в долгу, это противоречит их убеждениям и морали.

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Лев. Этот день лучше провести вне дома. Вам полезны прогулки у водоемов или посещение бассейна. Вы почувствуете облегчение, когда попадете в свою стихию. Здоровье не должно Вас беспокоить. Ешьте больше овощей, пейте соки, не употребляйте алкогольных напитков.

Дева. Напряженный, тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Весы. День благоприятный для приобретений. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вторая половина дня может осложниться некоторыми недоразумениями в любовных, партнерских или супружеских отношениях.

Скорпион. День разногласий и недоразумений. Рекомендуется реально посмотреть на создавшееся финансовое положение, оно слишком зависит от вашей субъективной оценки. Кроме того, сегодня Вы можете столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнерами и родственниками, которые будут недовольны вашим альтруизмом. Вам придется найти компромисс в своих действиях. Звезды благосклонны к вам. Всю энергию лучше направить на работу – Вас непременно ждет успех.

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Стрелец. Удачный день перехода на новый виток развития. Заручившись поддержкой и пониманием близких людей, Вы сможете справиться со многими проблемами. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. Полная луна может усилить личное обаяние, сексуальную энергию, уверенность в собственных силах и возможностях.

Козерог. Сегодня с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми Вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в Вашей жизни роковую роль. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что неблагоприятно отразится на вашем умении правильно направлять свои жизненные силы.

Водолей. Напряженный день. Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести вас из душевного равновесия. Отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости. Необходима сдержанность в словах. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

Рыбы. Звезды по-прежнему посылают вам испытания. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Вы не сможете сегодня преодолеть все преграды на своем пути. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любом деле: ситуация может сложиться совсем не так, как Вы ожидаете. Скорее всего вашим планами надеждам не суждено осуществиться. Вероятны финансовые потери или проблемы с друзьями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев