Режиссер Анна Троянова: в «Алых парусах» я все время думала о зрителях

Режиссер рассказала, что Амурский театр стал для нее открытием, и теперь это связано с романтикой. В спектакле была занята большая часть труппы. С актерами получились творческие, дружеские отношения. Были спорные ситуации, но выход всегда находили.

Анна Троянова отметила, что коллектив — очень слаженная компания, которая в условиях цейтнота могут собраться и сделать, как надо. На вопрос о критике Анна заметила, что всегда относится к ней спокойно и даже ждет ее. Но главное — она всегда думает о зрителе, чтобы ему все было понятно.

«Когда спектакль обсуждается — это значит, что мы заставили думать. Зритель для меня важен. Бывает, что в голове рождается фишка, которую понимаю только я и узкий круг. Да, она остра, хороша. Но придет человек после смены на заводе, и ему это будет чуждо. Я ее убираю. Мы разные миры — люди, живущие в разных регионах. Никто не говорит, что столичные режиссеры призваны только показать, как надо делать. Нет. Это обмен опытом, мы ставим спектакли по всей стране и тоже учимся. Если появляется неконструктивная критика, то надо осуждающему подумать, ваш ли это был формат. Часто в этом причина. Может быть, вы просто не любите такую подачу. Бывает», — пояснила Анна.

Спектакль покажут в Амурском областном театре драмы 2, 14 и 30 ноября в 17 часов. Купить билеты можно в кассе и через сайт.

Из Амурского театра драмы Анна Троянова увезла много подарков от актеров, которые были сделаны в знак благодарности за работу. Сейчас она работает в Орле. О том, какой спектакль Анна ставит вместе с художником Анастасией Копыловой — в блоге «Культпросвет».

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