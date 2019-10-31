Питерский художник Анастасия Копылова рассказала о секретах сценографии «Алых парусов»

Художник рассказала, что определила два доминантных цвета — красный и серый. Грей символизирует мир человека, который мечтает и следует за своей мечтой, поэтому они все в красном. А на планете Ассоль только Ассоль что-то пытается и еще два героя.

Действие происходит в мире, который засох и выгорел, они пытаются делать маленькие попытки мечтать и фантазировать. Поэтому он «одет» в серое.

Анастасия Копылова рассказала, что она, с одной стороны, вдохновлялась Востоком, а с другой — поздним Возрождением.

«Для меня городок Каперна, или мир Грея — это такие маленькие планеты, как у Экзюпери. Обратите внимание на задник сцены — это синий, безграничный космос. Это свобода. Команда Грея — почти как путешественники с большого космического корабля, которые путешествуют от планеты к планете. На планете Каперна все случилось, Ассоль исполнила свою мечту и это стало катализатором — Каперна ожила», — рассказала в интервью Анастасия Копылова.

Об этих и других секретных символах, а также о будущих проектах художник спектакля «Алые паруса» рассказала Наталье Наделяевой. Полный текст опубликован в блоге «Культпросвет».