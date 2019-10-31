В Амурской области работает японская бизнес-миссия: гостей интересует соя

Делегация министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии работает в Амурской области. Гостей из Страны восходящего солнца интересует амурская соя – ее выращивание, обработка и экспорт.

Японскую сторону представляют переговорщик внешнеэкономических связей отдела международных инвестиций и сотрудничества СЭО Такаси и глава сектора департамента внешнеэкономических связей отдела международных инвестиций и сотрудничества Японии Икэда Косукэ. Также в составе делегации прибыли представители Хоккайдского информационно-аналитического агентства и представители ряда частных компаний и организаций, таких как ОА «Иточу Корпорейшн», представительства компаний в Москве «Соджиц Корпорейшн» и АО «Тайсей Сирё».

«В ходе предстоящего рабочего визита японской делегации будут обсуждаться этапы цикла производства сои на Дальнем Востоке, от посева до экспорта в АТР, в том числе в Японию. Расходы на каждом из этапов – посев, обработка, транспортировка, прохождение таможенных процедур, способы снижения расходов и налогов на каждом из этапов», – перечислил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко.

В Амурской области японская делегация посетила маслоэкстракционный завод «Соя АНК» и ФГБНУ ВНИИ сои, побывала на элеваторе «Иркутский масложиркомбинат», посетила зерновое хранилище компании «Содружество» – «Агро-Логистика ДВ» и завод по переработке сои «МЭЗ Амурский».

По состоянию на 2018 год площадь сои в мире составляет более 121 миллиона гектаров. В России соя возделывается на площади 2 949 тысячи гектаров (2,4 % от мировой).В Дальневосточном федеральном округе сою выращивают на площади в 1 499 тысячи гектаров. Из них в Амурской области – 989 тысяч гектаров.

Последние годы ряд экономических, социальных и хозяйственно-технических предпосылок сложились так, что в Приамурье резко увеличено производство сои. Это требует создания соеперерабатывающего комплекса для повышения стабильно высокого уровня производства соевых бобов и эффективности их переработки, сообщает правительство Амурской области.

Существенно расширились масштабы использования соевого сырья для изготовления соевых продуктов. Еще один положительный момент, способствующий активному производству сои в Амурской области, – это вступление России во Всемирную торговую организацию.

По мнению экспертов, важным преимуществом амурского соеводства является использование негенномодифицированных сортов, что при правильной маркетинговой политике может благоприятно повлиять на цену реализации амурской сои и продуктов ее переработки. «Выход на достаточно емкий и быстро растущий рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии, позволит ввести в оборот всю имеющуюся в Амурской области пашню, улучшит финансовое состояние сельхозпроизводителей и послужит стимулом дальнейшего развития регионального агропромышленного комплекса», – отметил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.