Управление речного порта Хэйхэ закупило 23 «пумы» на три миллиона юаней

23 новых судна на воздушной подушке российского производства будут курсировать через Амур между Хэйхэ и Благовещенском. Управление портом Хэйхэ приняло решение обновить парк судов на воздушных подушках. Китайское ведомство потратило 3 миллиона юаней на закупку 23 новых «пум» в России.

В данный момент суда проходят необходимую процедуру для введения их в эксплуатацию, сообщает Biang.ru. Ожидается, что они начнут курсировать между Хэйхэ и Благовещенском с 3 ноября. Это на два дня позже, чем планировалось – ранее сообщалось, что сообщение на судах на воздушной подушке откроется 1 ноября.

«В связи с температурным режимом, погодными условиями и состоянием реки Амур, "пумы" начнут перевозку пассажиров с 3 ноября», – говорится в сообщении минэкономразвития Амурской области.

Расписание движение судов и цены на билеты остаются без изменения. Суда на воздушной подушке будут курсировать каждый день. Как сообщало ИА «Амур.инфо», первый рейс отправляется из Благовещенска в Хэйхэ в 9:00 по амурскому времени, а последний – в 16:30, а из Китая – в 17:00. Стоимость билетов туда и обратно, как и прежде, составит 2 200 рублей взрослый и 1 420 рублей детский (от 5 до 10 лет).

В администрации ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» отмечают, что интервал отправления судов на воздушной подушке составит не менее трех минут, однако число рейсов может быть уменьшено в зависимости от потока пассажиров. В случае неблагоприятных метеоусловий расписание движения судов может быть изменено или временно приостановлено.