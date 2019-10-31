Амурчанам рассказали, куда звонить, если в доме плесень или не работает лифт

Горячая линия министерства ЖКХ Амурской области с начала 2019 года приняла 35 обращений граждан. Больше половины обращений касаются работы управляющих компаний. Амур.инфо публикует номера телефонов, по которым можно заявить о нарушении правил содержания или ремонта в домах и нормах обеспечения коммунальными услугами.

«Активное обращение граждан на горячую линию министерства ЖКХ приходится на два первых месяца с начала отопительного периода – октябрь и ноябрь – и снижается во время прохождения отопительного периода, – рассказал дежурный горячей линии минЖКХ Александр Морозов. – Половина обращений касается работы управляющих компаний. В данном случае все звонки министерство переадресует на телефон горячей линии жилищной инспекции Амурской области: (4162) 77-34-00».

Специалисты инспекции помогут амурчанам решить вопросы, если нарушены правила содержания или ремонта в домах и нормы обеспечения коммунальными услугами. Если в подъезде дома разбиты лампочки, плесень на стенах, не проводится уборка, не работает лифт или недостаточная температура горячей воды, гражданам необходимо оперативно обратиться в жилищную инспекцию, информирует правительство Амурской области.

Также жилинспекция разбирает вопросы по неправильному расчету тарифов за коммунальные услуги, ненадлежащему использованию содержания жилых помещений, плохому содержанию и использованию общего имущества и управлению в многоквартирных домах.

«За девять месяцев текущего года в инспекцию поступило более 6 200 обращений граждан, из которых более 71 % – непосредственно в жилинспекцию, более 12 % переадресовано из прокуратуры области. Основными проблемами, с которыми жители обращаются в жилинспекцию, стали: правила управление многоквартирными домами – 38 %, порядок эксплуатации жилого фонда – 19 %, 19 % обращений поступило по порядкам расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Управление провело 814 внеплановых проверок, что на 78 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выдало 252 предостережений – на 73 % больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Составило 300 протоколов об административных правонарушениях – больше на 61 %. Вынесло 133 постановления о совершении правонарушений – на 58 % больше, чем за аналогичный период 2018 года», – рассказал Сергей Молин.

На сегодняшний день 250 предписаний о нарушении уже устранены. Это на 71 % больше, чем в 2018 году. Остаются неисполненными 28 предписаний.

Для оперативного решения возникших вопросов ЖКУ, при аварийных случаях в Амурской области ведет отлаженную работу единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Телефон горячей линии ЕДДС в Приамурье работает круглосуточно: 112. Обратившись по этому номеру, можно узнать телефон ЕДДС населенного пункта и получить помощь на месте.

Вопросы по ЖКУ можно задать по телефонам ЕДДС непосредственно в муниципалитетах.

Все вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов в Приамурье, амурчане могут задать специалистам абонентского отдела фонда капремонта по телефонам: (4162) 77-65-10, (4162) 77-65-06 в будние дни с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 или по телефону горячей линии: (4162) 77-65-12 – по будням с 14:00 до 18:00.