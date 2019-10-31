В Приморье задержали огромную партию краснокнижных рыб (видео)

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли транспортировку крупной партии краснокнижных рыб осетровых пород. Общий вес груза превышает 4 тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, только по предварительным подсчетам составляет более 88,5 миллиона рублей.

На трассе «Владивосток–Хабаровск» в остановленном транспортном средстве, следовавшем в центральный регион России, среди многочисленных мешков с замороженной рыбой лососевых пород пограничники обнаружили продукцию, не указанную в сопроводительных документах.

При вскрытии мешков с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были выявлены краснокнижные виды рыб – калуга и амурский осетр. Водитель не смог объяснить, почему в кузове его рефрижератора находятся запрещенные к вылову особо ценные осетровые.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 калуги. Некоторые экземпляры калуги достигали 1,5 метра в длину и весили около 60 килограммов.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

После проведения разбирательства и экспертизы будет принято процессуальное решение.