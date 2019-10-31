Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:00 0

В Приморье задержали огромную партию краснокнижных рыб (видео)

В Приморье задержали огромную партию краснокнижных рыб (видео)

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли транспортировку крупной партии краснокнижных рыб осетровых пород. Общий вес груза превышает 4 тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, только по предварительным подсчетам составляет более 88,5 миллиона рублей.

На трассе «Владивосток–Хабаровск» в остановленном транспортном средстве, следовавшем в центральный регион России, среди многочисленных мешков с замороженной рыбой лососевых пород пограничники обнаружили продукцию, не указанную в сопроводительных документах.

При вскрытии мешков с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были выявлены краснокнижные виды рыб – калуга и амурский осетр. Водитель не смог объяснить, почему в кузове его рефрижератора находятся запрещенные к вылову особо ценные осетровые.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 калуги. Некоторые экземпляры калуги достигали 1,5 метра в длину и весили около 60 килограммов.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

После проведения разбирательства и экспертизы будет принято процессуальное решение.

Просмотров всего: 250

#Дальний Восток #криминал #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 5

На Амурскую область движется циклон
Происшествия 3

Качели в Циолковском не были предназначены для использования
Происшествия

В Чигирях новый светофор закрыли дорожными знаками
Происшествия

За два килограмма наркотиков амурчанин отправился в колонию строгого режима
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь