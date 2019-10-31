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31октября
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сегодня, 19:36 5

На Амурскую область движется циклон

На Амурскую область движется циклон
Фото: pixabay.com

Жителей Амурской области предупреждают об ухудшении погоды. В ночь с 31 октября на 1 ноября ожидается снегопад, а днем – усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Амурчане получают СМС от ГУ МЧС по Амурской области.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, на городских и загородных трассах возможно образование снежного наката и гололедицы. Прогнозируется увеличение количества ДТП.

Водителей просят проявить осторожность, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию во время движения. Пешеходам не следует находиться вблизи рекламных конструкций и линий электропередач. Туристам рекомендуют воздержаться от выходов на маршруты, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

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#погода #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Меня вчера ночью плющило и таращило, что то крупное к нам идет...

  • Лаконика

    Лаконика
    59 минут назад

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    Меня вчера ночью плющило и таращило, что то крупное к нам идет...



    Наркоконтроль?

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    53 минуты назад

    Лаконика

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    Меня вчера ночью плющило и таращило, что то крупное к нам идет...



    Наркоконтроль?



    Циклон, однако.... Причем круче, чем обычный, таких ночек у меня в году не более четырех - пяти...

  • DimonS

    DimonS
    36 минут назад

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    Меня вчера ночью плющило и таращило, что то крупное к нам идет...



    Отходняки?

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    12 минут назад

    DimonS

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    Меня вчера ночью плющило и таращило, что то крупное к нам идет...



    Отходняки?



    Отходники отсутствуют, пью только в удовольствие.

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