На Амурскую область движется циклон

Жителей Амурской области предупреждают об ухудшении погоды. В ночь с 31 октября на 1 ноября ожидается снегопад, а днем – усиление ветра до 15–20 метров в секунду. Амурчане получают СМС от ГУ МЧС по Амурской области.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, на городских и загородных трассах возможно образование снежного наката и гололедицы. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Водителей просят проявить осторожность, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию во время движения. Пешеходам не следует находиться вблизи рекламных конструкций и линий электропередач. Туристам рекомендуют воздержаться от выходов на маршруты, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

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Елена Котейко