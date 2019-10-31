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31октября
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Качели в Циолковском не были предназначены для использования

Качели в Циолковском не были предназначены для использования

Полицейские завершили проверку по информации о повреждении качелей в Циолковском. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на следующий день после монтажа светящихся фигур на четырех качелях были вырваны провода.

Сотрудники отдела МВД России по ЗАТО Циолковский провел проверку. Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей, очевидцев и участников происшествия.

Установлено, что на световых фигурах качались дети. Услышав треск проводов, ребята сразу же разбежались. «Выяснилось, что объекты не предзназначены для качания, однако информация об этом не была доведена до жителей города», – сообщает амурское управление МВД.

В настоящий момент фигуры демонтированы и направлены для замены кабеля. Факт умышленного повреждения имущества не подтвердился.

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#закон #происшествия #Циолковский

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