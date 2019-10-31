В Чигирях новый светофор закрыли дорожными знаками
В селе Чигири Благовещенского района установили светофор. Он уже заработал – пока в тестовом режиме. Автомобилисты заметили, что сигналы электронного регулировщика скрыты дорожными знаками.
Фото необычного дорожного объекта опубликовал в Инстаграме паблик происшествий «Сканер».
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В с. Чигири установили светофор на пешеходном переходе и закрыли его знаками. Он находится на стойке с правой стороны. Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото? 📲 Присылай ⏩ 📮 Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #светофор#дорога#благовещенск#благовещенскийрайон#амурскаяобласть
«В рамках муниципального контракта подрядчиком был установлен светофор в селе Чигири на пешеходном переходе по улице Центральной. На данный момент светофор работает в тестовом режиме. Согласно правилам дорожного движения, при работе светофора в тестовом режиме участники дорожного движения должны руководствоваться установленными знаками дорожного движения», – прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенского района.
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