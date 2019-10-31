В Чигирях новый светофор закрыли дорожными знаками

В селе Чигири Благовещенского района установили светофор. Он уже заработал – пока в тестовом режиме. Автомобилисты заметили, что сигналы электронного регулировщика скрыты дорожными знаками.

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Елена Котейко