Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 0

В Приамурье завершили укладку железнодорожного полотна на строящемся мосту через Зею

В Приамурье завершили укладку железнодорожного полотна на строящемся мосту через Зею
Фото: pixabay.com

В Амурской области завершен монтаж железнодорожного полотна на строящемся мосту через реку Зея на участке Сковородино – Белогорск Забайкальской железной дороги. В общей сложности было смонтировано 984 метра рельсов.

В настоящее время на подходах к мосту комплексом тяжелой путевой техники ведутся работы по балластировке и выправке пути. После этого инвентарные звенья пути заменят на бесстыковой путь. На последнем этапе строителям предстоит выполнить комплекс работ по монтажу контактной сети и железнодорожной автоматики, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что железнодорожный мост через реку Зея – важнейший объект, строительство которого ведется в рамках программы модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность на этом участке увеличится почти вдвое, что позволит ОАО «РЖД» освоить дополнительные объемы перевозок грузов.

Строительство железнодорожного моста началось в 2015 году. С начала реализации проекта проведены работы по возведению железнодорожной насыпи с правого и левого берегов реки, установке 10 железобетонных опор, сборке 9 пролетных строений, укладке железнодорожного полотна на подходах к строящемуся мосту, монтажу контактной сети.

Мостовой переход расположен в 25 метрах от эксплуатирующегося в настоящее время железнодорожного моста, построенного в 1936 году. Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 километров в час, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 километров в час.

Инвестиции ОАО «РЖД» в строительные работы составят порядка 4,7 миллиарда рублей.

Просмотров всего: 124

#транспорт

распечатать


Происшествия

В Чигирях новый светофор закрыли дорожными знаками
Общество 2

Из Благовещенска улетел первый прямой рейс в Санья
Общество

Бесплатная зарядка и WI-FI: где появятся новые автобусные остановки в Благовещенске (видео)
Происшествия

Четыре человека получили травмы при столкновении машин в Приамурье (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь