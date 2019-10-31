В Приамурье завершили укладку железнодорожного полотна на строящемся мосту через Зею

В Амурской области завершен монтаж железнодорожного полотна на строящемся мосту через реку Зея на участке Сковородино – Белогорск Забайкальской железной дороги. В общей сложности было смонтировано 984 метра рельсов.

В настоящее время на подходах к мосту комплексом тяжелой путевой техники ведутся работы по балластировке и выправке пути. После этого инвентарные звенья пути заменят на бесстыковой путь. На последнем этапе строителям предстоит выполнить комплекс работ по монтажу контактной сети и железнодорожной автоматики, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что железнодорожный мост через реку Зея – важнейший объект, строительство которого ведется в рамках программы модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность на этом участке увеличится почти вдвое, что позволит ОАО «РЖД» освоить дополнительные объемы перевозок грузов.

Строительство железнодорожного моста началось в 2015 году. С начала реализации проекта проведены работы по возведению железнодорожной насыпи с правого и левого берегов реки, установке 10 железобетонных опор, сборке 9 пролетных строений, укладке железнодорожного полотна на подходах к строящемуся мосту, монтажу контактной сети.

Мостовой переход расположен в 25 метрах от эксплуатирующегося в настоящее время железнодорожного моста, построенного в 1936 году. Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему поездов повышенного веса со скоростью до 90 километров в час, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 километров в час.

Инвестиции ОАО «РЖД» в строительные работы составят порядка 4,7 миллиарда рублей.