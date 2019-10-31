Из Благовещенска улетел первый прямой рейс в Санья

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В среду, 30 октября, состоялся первый прямой рейс из Якутска на остров Хайнань. Боинг 737-700 авиакомпании «Якутия» совершил промежуточную посадку в Благовещенске, где к туристам из Якутии присоединились пассажиры-амурчане.

Авиабилеты на рейс были проданы за 2 недели до вылета. Авиалайнер совершил посадку в аэропорту «Феникс» города Санья в 03:00 часа по местному времени. Первый рейс на новом направлении встретили традиционной водной аркой из двух пожарных машин, сообщает пресс-секретарь авиакомпания «Якутия».

Авиарейсы на новом направлении будут регулярными, полеты из Якутска через Благовещенск будут выполняются еженедельно по средам. Следующий вылет запланирован на 6 ноября.

В областной центр Приамурья борт будет прилетать в 20:20 часов, а вылетать в Китай – в 22:20 часов. Время прибытия в Санья – 03:10 часов. Время указано местное для всех аэропортов.