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31октября
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сегодня, 17:18 0

За два килограмма наркотиков амурчанин отправился в колонию строгого режима

За два килограмма наркотиков амурчанин отправился в колонию строгого режима
Фото: pixabay.com

Житель Циолковского признан судом виновным в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Молодой человек лишился свободы – суд учел рецидив преступления.

Приговор по уголовному делу вынес Свободненский городской суд. Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотических средств, а также незаконное приобретение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства в крупном размере».

Суд установил, что осужденный незаконно приобрел для личного потребления верхушечные части растения, содержащие наркотическое средство – каннабис. Общий вес наркотика превысил 2 килограмма. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Амурской области.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Это обстоятельство, как и помощь следствию в раскрытии и расследовании преступления, отсутствие тяжких последствий, молодой возраст подсудимого, признаны смягчающими. Как сообщает прокуратура Амурской области, отягчающим вину обстоятельством стал рецидив преступления.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил жителя Циолковского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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