Иосиф Пригожин пожалел артистов, которые работают в праздники

Продюсер Иосиф Пригожин пожалел отечественных певцов, которые из-за новогодних корпоративов лишают себя праздника. Он отметил, что в такой ситуации повышение гонораров оправданно.

«Абсолютно нормальны те условия, которые выставляют артисты. Это та цена, за которую они готовы развлекать людей в Новый год, лишая себя праздника», – сказал Пригожин.

Как заметил продюсер, заработанные на праздниках деньги идут вовсе не в карман музыкантов, а на дальнейшее развитие. По его словам, люди привыкли считать только доходы звезд шоу-бизнеса, но почему-то забывают, что у звезд есть большие расходы.

По словам продюсера, на артистов часто набрасываются с критикой, которую они не заслуживают, пишет «Телепрограмма».

Пригожин заявил, что на эти деньги записываются новые песни и снимаются клипы. Кроме того, у каждого артиста огромная команда, которую надо содержать. При этом он считает, что каждый звездный артист сам устанавливает гонорар, за который он готов выступить. Лишних денег ему никто платить не будет, если он завысит планку, которая будет несоизмерима его популярности.

Иосиф Пригожин уже много лет продюсирует свою супругу, певицу Валерию. Вместе с ней он путешествует по городам России, где звезда дает концерты. Он не запрещает Валерии работать в новогодние праздники.