В Тынде начали подготовку к празднованию Нового года

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В администрации северной столицы Приамурья состоялось первое организационное совещание по празднованию Нового года. Открытие ледового городка запланировано на середину декабря.

В этот раз фигур изо льда установят больше, чем в прошлом году. Уже известно, какими будут несколько скульптур, которые украсят центральную площадь. Также в преддверии праздника среди школьников пройдет конкурс на лучший рисунок ледяной фигуры. Эскиз победителя будет воплощен в реальность. Ледяные фигуры будут вновь ваять мастера из Якутии. Работы стартуют 1 декабря.

На детской площадке соорудят трехполосную горку из искусственного снега. Один из желобов сделают шире остальных, он будет предназначен для катания на «ватрушках». Мастера также изготовят горку для малышей. Горки будут сооружены и в отдаленных районах города.

Главную елку Тынды по традиции установят в центре площади 25-летия БАМа. Торжественное открытие ледового городка и главной елки состоится в середине декабря.

МУП «Горэлектротеплосеть» планирует смонтировать дополнительные праздничные гирлянды на центральных улицах города. В конце декабря в Тынде пройдут традиционные «Елки мэра». Новогодние утренники для отличников учебы состоятся в актовом зале гимназии № 2, сообщает пресс-служба горадминистрации.