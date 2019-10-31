Четыре человека получили травмы при столкновении машин в Приамурье (фото)

31 октября в Амурской области на 6-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло жесткое ДТП. Около 12:50 здесь столкнулись два автомобиля – Nissan Wingroad и Toyota Ipsum.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительным сведениям, травмы получили четыре человека. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Инстаграм-паблик autoroad.blg пишет, что столкновение машин было лоб в лоб. «"Вингроуд" двигался в сторону города, "ипсум" – навстречу. "Ипсум" остановился для маневра налево, пропускает встречные, "ниссан" летит ему в лобовое. "Ипсум" прижался вправо почти к обочине, и произошло столкновение. "Ипсум" по фото видно, что развернуло и выкинуло на обочину», – говорится в сообщении паблика. По его сведениям, среди пострадавших – ребенок.

Фото: instagram.com/autoroad.blg