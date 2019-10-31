История о найденных в Приамурье человеческих останках облетела весь мир

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Сюжет, который рассказывает о проходящих в эти дни в стране днях памяти жертв сталинских репрессий, начинается с кадров на участке амурчанина Виталия Кваши, который и сделал осенью 2018 года страшную находку. Говорится о том, что к моменту съемки мужчина собрал на своем участке больше десятка мешков с человеческими останками, которые, по мнению следователей, принадлежат жертвам репрессий 30-х годов прошлого века.

Виталий продолжает находить останки погибших, которые никто не спешит забирать. Журналистам мужчина рассказал, что безуспешно пытается добиться помощи от властей.

«Я год добиваюсь, чтобы чем-то помогли. Чтобы приехали и забрали останки. Но мне ответили, что нет ни транспортных средств, ни сил, никого. Предложил уже: "Я сам откопаю, и вы заберете". Они: "Все, давайте так"», – говорит Виталий.

Также говорится, что ему частично помогло частное похоронное бюро, и малую часть останков все же удалось захоронить. Правда, без каких-либо почестей, да и имен на могиле нет.

И все это на фоне того, что в стране проходят акции памяти жертв времени, вошедшего в историю как Большой террор, когда во времена сталинских репрессий в СССР за два года – 1937 и 1938 – были осуждены полтора миллиона советских граждан и более половины убиты. На кадрах как раз показана одна из акций памяти в Москве.

«То, что акция проводится перед зданием ФСБ для многих символично. Критики Владимира Путина, бывшего офицера КГБ, опасаются возвращения к тотальному контролю власти. И все больше людей теперь боятся открыто выражать свое мнение», – говорит автор сюжета.