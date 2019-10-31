Амурский бюджет-2020: больше денег выделят на образование и повышение эффективности власти

На сайте Законодательного собрания Амурской области опубликовали проект бюджета на ближайшую трехлетку. Региональный бюджет-2020 будет профицитным. Общий объем доходов в новом году составит – 62,3 миллиарда рублей. Общий объем расходов – 61,8 миллиарда.

Профицит бюджета хотят утвердить в сумме 482,2 миллиона рублей. Как и в предыдущие годы, власти сформировали программный бюджет. На непрограммные направления в целом выделят 1,7 миллиарда рублей. В частности, на функционирование высшего должностного лица – губернатора Амурской области – направят 4,6 миллиона рублей, на 32,9 % больше, чем в 2019 году.

32,1 миллиона за год пойдут на обеспечение работы зампредов. 152,7 миллиона – на функционирование правительства Амурской области, это на 21,4 % больше, чем в 2019 году. Почти 100 миллионов планируется направить на обеспечение работы Законодательного собрания Амурской области (+12,6 %), 4,4 миллиона рублей (+34,6 %) – на работу председателя амурского парламента.

На информационное освещение деятельности органов госвласти и на поддежку СМИ предусмотрено 14,8 миллиона (+2,5 %). Около 7 миллионов рублей выделят на обеспечение деятельности депутатов Госдумы, членам Совета Федерации и их помощникам выделят почти 7,5 миллиона. Ожидается, что в 2020 году на обслуживание госдолга потратят около 914 миллионов рублей.

Из общего объема доходов налоговые и неналоговые доходы по прогнозу составят в 2020 году – 50,2 миллиарда рублей. Ожидается, что налог на прибыль организаций поступит в объеме 12,5 миллиарда рублей.

От реализации 4 инвестпроектов область получит дополнительно 53,5 миллиона. Нижнебурейская ГЭС даст 44,2 миллиона рублей. Белогорский маслоэкстационный завод – 8,5 миллиона рублей. Планируется, что от строительства логистического комплекса хранения пестицидов и агрохимикатов в ТОР «Приамурская» регион получит 0,1 миллиона рублей. Компания «Пчелы – Свободный» перечислит налогов на 0,7 миллиона рублей.

В 2020 году благодаря налогу на доходы физлиц бюджет региона получит 18,3 миллиарда рублей. В 2021 –19,8 миллиарда, В 2022 – 21,4 миллиарда.

« В 2020 – 2022 годах будет продолжено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса, и строительство производства метанола. За счет роста фонда оплаты труда и численности персонала, задействованного на строительстве объектов нефтехимической и газохимической промышленности на территории области, предусмотрен рост налога на доходы физлиц», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Налог на имущество организаций в 2020 году может поступить в объеме 9,8 миллиарда рублей. Это почти на 17 процентов больше, чем в 2019 году. Предполагается, что транспортный налог уменьшится. В казну поступит 885 миллионов рублей. Это 91,4 % от уровня 2019 года. Налог на добычу полезных ископаемых вырастет в 2020 году на 5 % и составит 74 миллиона рублей.

По прогнозу, в регионе заметно снизятся поступления от неналоговых доходов. С 1,2 миллиарда в 2019 году до 0,86 миллиарда в 2020 году.

«Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от использования имущества и штрафные санкции», – сообщается в законопроекте.

Общий объем платы за негативное воздействие за окружающую среду в областной бюджет прогнозируется в сумме по 28,4 миллиона рублей ежегодно. В частности, плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух составит 6,7 миллиона рублей. Плата за сбросы загрязняющих веществ в реки – 4,4 миллиона рублей. Плата за размещение ТБО – 6,7 миллиона рублей.

В дорожный фонд Амурской области в 2020 году поступит 5,2 миллиарда рублей, в 21 году 10,1 миллиарда, в 2022 – 4,7 миллиарда. Размер резервного фонда планируется утвердить в сумме 404,9 миллиона рублей.

Общий объем расходов составит 61,8 миллиарда рублей.

На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства Амурской области» в 2020 году выделят 1,4 миллиарда рублей. Уточняется, что бюджетные ассигнования на сельское хозяйство уменьшатся примерно на 107 миллионов в основном за счет исключения подпрограммы «Устойчивое развития сельских территорий». Планируется увеличить расходы на отлов безнадзорных животных, а также на покупку медикаментов для проведения противоэпизоотических мероприятий.

На развитие соцзащиты населения Амурской области из бюджета предлагается направить больше 10 миллиардов рублей. Это на 3 % больше, чем в 2019 году. Деньги пойдут в том числе на реализацию новых мероприятий – оплату проезда беременным женщинам и молодым мамам из отдаленных районов Амурской области к перинатальному центру, на единовременную выплату при рождении первого ребенка, на предоставление регионального материнского капитала.

На увеличение расходов повлияют расширение категории многодетных семей, предоставление мер соцподдержки без критерия нуждаемости, выплата региональной доплаты к пенсии, оплата инвалидам проезда к соцобъектам, ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны.

На программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области » выделят 568,1 миллиона рублей. Это на 9,6 % меньше, чем в 19 году.

На программу по охране окружающей среды предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Это на 8,5 % больше, чем в 19 году. Около 50 миллионов выделят на разработку проекта по ликвидации пунктов временного захоронения ядохимикатов в зоне строительства космодрома Восточный, а также на капремонт гидротехнических сооружений. Кроме этого, увеличат расходы на регулирование численности волков.

На модернизацию ЖКХ Амурской области планируется выделить 4,1 миллиарда рублей. Это почти на 5 процентов меньше, чем в 2019 году. В частности, деньги пойдут на субсидирование теплоснабжающим организациям части затрат, на увеличение имущественного взноса в областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Расходы на ЖКХ снизили за счет «исключения расходов разового характера на поддержку административного центра Амурской области», и исключения мероприятий по формированию современной городской среды.

Финансирование здравоохранения увеличивают с 9,6 до 9,9 миллиарда рублей, то есть на 3,2 % по сравнению с 2019 годом. Примерно 450 тысяч рублей пойдут на мероприятия по формированию здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака. Почти 226 миллионов выделят на покупку лекарств для льготников.

В проекте бюджета указывается, что численность медицинских работников некоторых категорий уменьшится. (Запланировано – Прим.ред.) «сокращение расходов на 7 502,8 тысяч рублей по содержанию подведомственной сети в связи с уменьшением численности медицинских работников», – говорится в пояснительной записке.

1,7 миллиона пойдут на поддержку доноров, 2,6 миллиона – на развитие первичной медико-санитарной помощи. Увеличат расходы на оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 5,3 миллиона направят на приемку, хранение, доставку до аптек и отпуск по рецептам лекарств для оказания паллиативной помощи. Вырастут расходы на реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Примерно на четверть снижено финансирование по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка». На совершенствование высокотехнологичной и скорой помощи выделят 2,3 миллиарда. Это на 3,2 % меньше, чем в 2019 году.

На «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» собираются направить 756,2 миллиона рублей. Это на 21,8 % меньше, чем в 2019 году. Почти 18 миллионов рублей пойдут на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Ожидается, что власти увеличат финансирование подпрограммы по обеспечению жильем сирот. В целом, хотят выделить почти 300 миллионов, это на 53 % больше, чем в 2019 году. На обеспечение жильем молодых семей планируется направить почти в 2 раза меньше средств, чем в 2019 году – всего 15,4 миллиона рублей.

На экономическое развитие Амурской области предусмотрено 3,7 миллиарда рублей. Это примерно на 15 % меньше, чем в 2019 году. На формирование благоприятного инвестиционного климата направят 2,4 миллиарда. На развитие внутреннего и въездного туризма – 5 миллионов. На содействие занятости населения – 1 миллиард.

Почти на 40 % меньше средств, чем в 2019 году, предлагается направить на развитие физкультуры и спорта. На эту программу выделяют 268,2 миллиона рублей. В 2019 году предусматривалось 429,5 миллиона рублей.

Увеличивается финансирование по программе «Повышение эффективности деятельности госвласти и управления Амурской области». На это направление выделяют 8,6 миллиарда рублей. Это на 11,4 % больше, чем в 2019 году. Деньги пойдут в частности на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности районам и городам Амурской области и на обслуживание госдолга. 353 миллиона рублей хотят выделить на формирование электронного правительства.

На смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера направят 1,1 миллиарда рублей. На 12,7 % больше, чем в 2019 году. Деньги потратят, в частности, на покупку пожарных машин, создание нового подразделения противопожарной службы на Нижне-Бурейской ГЭС.

Больше средств направят на развитие образования –12,2 миллиарда. Это на 5,8 % больше, чем в 2019 году. «Увеличение объемов бюджетных ассигнований сложилось в связи с ростом заработной платы «указных» педагогических категорий работников, увеличением минимального размера оплаты труда и в связи с внесением изменений методику субвенции на общеобразовательный процесс», – сообщается в пояснительной записке.

На развитие транспортной системы направят 5,3 миллиарда, на 7,9 % меньше, чем в 2019 году. Отмечается, что в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог» выделят средства на строительство подъезда к городу Благовещенск с мостовым переходом через реку Зея.

В бюджете появилась новая программа – «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». В 2020 году на ее реализацию хотят направить 403,2 миллиона рублей. Деньги выделят на обеспечение жильем сельского населения, развитие кадров и инфраструктуры.

Амурчан приглашают обсудить проект бюджета. Публичные слушания впервые за последние 6 лет пройдут в очной форме. 12 ноября в зале Заксобрания Амурской области ждут всех желающих к 10 часам утра. Заявку на участие необходимо подать заранее (до 9 ноября) по телефонам 22-38-32 или 22-38-34. Изучить проект бюджета можно на сайте амурского парламента в разделе «Законотворческая деятельность» или «Публичные слушания».