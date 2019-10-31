Ургант высмеял Фадеева за роспуск лейбла MALFA

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и подарил им права на песни. Телеведущий Иван Ургант посмеялся над тем, что из известных артистов там была только бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.

«Кто входил в его лейбл – группа "Серебро", Ольга Серябкина, Исайя, Пика и Appledream. "Серебро", понятно, он распустил. Ольга Серябкина сама распустилась, но больше всего повезло Исайе, Пике и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International"», – пошутил Ургант в эфире шоу.

Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA 30 октября. По его словам, лейбл будет работать с одним-двумя артистами, чтобы выпускать высококачественный продукт. Он отметил, что дарит почти всем артистам права на песни, так как не хочет, чтобы творчество пропадало, сообщает URA.ru. Без права на исполнение песен осталась Наргиз, с которой сейчас идет судебное разбирательство. О том, кто второй артист, с которым идет суд, не уточняется. Последнее время с Фадеевым сотрудничали SEREBRO, Molly (Ольга Серябкина), Исайя, Олег Майами, TEREZA, хор MAGNETUS, Fika.