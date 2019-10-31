Я могу: воспитанники Благовещенского детского дома проявляют свои таланты

В Благовещенском детском доме, где воспитываются более 40 ребят, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, предлагают детям попробовать себя в разных видах дополнительной деятельности. Специалисты отмечают только положительные изменения, когда ребенок начинает проявлять свои таланты.

На сегодня в социальном учреждении работает студия «Художественные промыслы», гончарная и столярная мастерские, студия «Теплый дом», студия «Преображение», студия «Калинка», также дети обучаются игре на гитаре и ложках, проявляют себя в спорте.

В студии «Художественные промыслы» дети изготавливают поделки, рисунки, картины, которые выставляются для участия в конкурсах и выставках разных уровней, в том числе международных. Дети-инвалиды занимаются в студии вместе с обычными детьми, что существенно повышает их шансы на полноценную жизнь в обществе. При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья учитывается характер нарушений и отклонений в развитии ребенка.

«Не все воспитанники способны выполнять то или иное задание на занятии, например, при поражении кисти рук ребенок не может полноценно работать на гончарном круге, ему предлагается лепка сувениров, важно, чтобы он мог работать пальчиками. Если трудно держать кисть – предлагается пастель. Пастель достаточно универсальна в этом смысле, с ее помощью многие дети способны воплотить в жизнь свои фантастические сюжеты, сказочные рисунки. Пастель позволяет с помощью пальцев рук, путем обычного растирания мелков создавать оригинальные и неповторимые творческие работы», – говорят специалисты Благовещенского детского дома.

Также на творческих занятиях уделяется внимание развитию способности видеть красоту на примере великих произведений искусства, путем изучения народного творчества, изготовления поделок из природных материалов. Это необходимо для дальнейшей адаптации во взрослой жизни.

С 2016 года в учреждении работает гончарная мастерская. «Работа с глиной – захватывающее, очень интересное творческое занятие, которое позволяет находить применение художественным способностям детей. Гончарный круг для детей прост в использовании - приложения значительных усилий не требуется. Чтобы освоить азы гончарного мастерства, достаточно пары месяцев. Для создания горшочка, пиалы, тарелки нужно только уметь вытягивать стенки сосуда и разобраться с принципами центровки. Если ребенку понравится, он может оттачивать навыки и достичь вершины мастерства», – рассказывает директор детского дома Елена Вандышева.

В детдоме поясняют, что гончарная мастерская для детей – это возможность развития моторики и художественного восприятия, возможность реализовать творческие идеи, получить удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Кроме того, это реабилитация для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь они не только развивают творческое мышление, но и стимулируют умственную активность, повышают самооценку, приобретая полезные навыки, реализуя творческие способности. Специалисты заметили, что, проявляя себя через творчество, ребёнок избавляется от психического напряжения. Мастерская оборудована специальными столиками для детей-колясочников. Они тоже посещают мастерскую, гордятся своими изделиями и участвуют в выставках.

Прежде чем приступить к занятиям, дети обязательно проходят теоретические и практические занятия по технике безопасности. В течение года дети осваивают на практике методы работы с глиной, приобретают навыки использования инструментов и оборудования, в том числе навыки работы на гончарном круге, знакомятся с историей и теоретическим материалом, касающимся данной разновидности декоративно-прикладного искусства, познают основы лепки объемных, полых и плоских фигур.

«Множество работ, выполненных воспитанниками, украшают коридоры и холлы детского дома. Это позволяет детям видеть результат своей работы, представлять его окружающим, а новичкам в искусстве дает ориентиры, к которым следует стремиться», – рассказывают в учреждении.

Семейную комнату «Теплый дом» воспитанники Благовещенского детского дома посещают с огромным желанием, говорят в учреждении. Она оборудована как стандартная современная кухня: здесь молодежь учится готовить и обращаться с бытовой техникой. Воспитанники могут под руководством педагога приготовить блюдо, или, например, связать носки и варежки. Занятия воспитанников в комнате «Теплый дом» проводятся 2 раза в неделю и способствуют развитию навыков ведения домашнего хозяйства и семейной экономики, а также просвещению в вопросах гигиены и сохранения здоровья. Воспитанники знакомятся с правилами встречи гостей, сервировки стола, различными церемониями чаепития, приготовлением различных блюд и угощений. Группы сформированы по возрасту, в каждой группе 8-10 человек. «Теплый дом» посещают 85 % воспитанников детского дома (15 % дети в возрасте от 3 до 7 лет). В соответствии с программой, дети учатся правилам и приемам приготовления пищи, изучают рецепты блюд, готовят блюда под руководством инструктора, участвуют в мастер-классах и конкурсах.

В студии «Преображение» воспитанников знакомят с основами профессиональных знаний в сфере парикмахерского искусства и визажа, обучают первичным профессиональным навыкам. Занятия в студии, считают педагоги, способствуют формированию у детей чувства эстетики, развитию художественного мышления, духовному росту, самовыражению творческого потенциала. Презентация самих себя на различных мероприятиях позволяет им чувствовать себя более уверенно. А приобретенные на занятиях навыки будут способствовать как более успешной социализации выпускников, так и их профессиональному самоопределению. Занятия проводит педагог-организатор, который имеет специальное образование.

Также в детском доме работает производственная мастерская. Дети занимаются по программе «Столярное дело». Она рассчитана на детей 10-16 лет. Реализация программы осуществляется инструктором по труду, занятия посещают и мальчики, и девочки.

«Для совершенствования системы социально-трудовой реабилитации и адаптации несовершеннолетних в социуме в производственной мастерской создана “ситуация успеха”. Это когда любая форма работы воспитанника поощряется, независимо от качества выполнения. Такой подход способствует формированию ответственности за свою работу, развитию толерантности и терпения.

Нам очень важно видеть, что наши выпускники идут во взрослую жизнь подготовленными людьми, приобретают достойные профессии, заводят крепкие семьи. Значит, мы хорошо делаем свою работу. И, значит, травма, с которой столкнулся ребенок в детстве, уже не испортит ему жизнь», – говорят в учреждении.

«Мы планируем развивать и другие направления деятельности. Сейчас у нас начала работать хореографическая студия, дети буквально делают первые шаги. И еще мы хотим открыть театральную студию, надеемся, у нас все получится», – заключает директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева.