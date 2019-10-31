АмГУ объявил о наборе школьников на программы профессионального обучения

Фото: пресс-служба АмГУ

С 1 ноября Амурский государственный университет объявляет набор школьников 15-17 лет на программы профессионального обучения. Учащиеся 9-11 классов в кратчайший срок без отрыва от школьных занятий смогут освоить программу обучения и сдать квалификационный экзамен с получением 2-го или 3-го уровня квалификации по интересующей их профессии / специальности.

«Участники программы смогут попробовать свои силы в освоении профессиональных знаний и умений, получат практический опыт, что поможет сделать правильный выбор своей будущей профессии. Программа является "свободной" самостоятельной программой профессионального обучения, которая не зависит от школьных предметов», – говорит директор многофункционального центра прикладных квалификаций АмГУ Ирина Тюрина.

Как сообщает пресс-служба АмГУ, школьникам предоставят возможность выбрать одну из четырех программ профессионального обучения: графический дизайнер; программист; лаборант химического анализа; web-разработчик.

Каждая из программ рассчитана на 144 часа. Занятия будут проходить в очно-заочной форме по вечерам на базе лабораторий и производственных мастерских университета.

По окончании обучения школьники, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получат документ установленного образца о профессиональной подготовке с присвоением квалификации. Кроме того, лучшие ученики смогут принять участие в III вузовском чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по международным стандартам компетенций юниорского движения WorldSkills Russia.

Для поступления нужны следующие документы: паспорт (или свидетельство о рождении); аттестат об основном общем образовании; заявление (заполняется в университете).

В пресс-службе вуза ИА «Амур.инфо» пояснили, что обучение проводится на бесплатной основе. «По сути, мы возвращаемся к системе УПК, которая была когда-то», – отмечают в университете.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4162) 23-45-95, 8 (4162) 23-45-94 – Марина Александровна Рудая; 8 (4162) 22-19-39 – Ирина Владимировна Тюрина. Также вы можете обратиться за консультацией по адресу: 675027, Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, аудитория 332, с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), выходные – суббота и воскресенье. E-mail: fdoamursu@yandex.ru.