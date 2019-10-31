С широко открытыми глазами: благовещенские хирурги предлагают помолодеть

В Благовещенской городской клинической больнице отмечают увеличение числа пациентов, которые хотят изменить свою внешность с помощью блефаропластики. Это хирургическое вмешательство помогает убрать нависшее верхнее веко и так называемые мешки под глазами.

«К нам приходит больше возрастных пациентов. Женщины и мужчины следят за собой, к тому же это не только красиво, но и полезно для глаза. Убирается излишнее давление верхнего века и грыж на глаз, глаз лучше открывается, и человек лучше видит мир», – рассказывает врач пластический хирург Ксения Горбачевская.

В месяц в городской больнице Благовещенска по этому поводу оперируют 25-30 человек. Операции платные, проводят их под местной анестезией. Для пациента это менее травматично, чем общий наркоз. Восстановление после операции тоже идет быстрее, говорят врачи.

Список противопоказаний к местной анестезии есть, говорят медики, но он не такой обширный, как при общем наркозе. Местный наркоз нельзя делать при эпилепсии, бронхиальной астме, неконтролируемом сахарном диабете. «Операция, если мы делаем пластику и на нижнем и на верхнем веке, длится около двух часов, начиная от разметки, которую мы наносим на лицо пациента. Через два часа пациента отпускаем домой, швы снимаем через 3-5 дней», – добавляет Ксения Горбачевская. Реабилитационный период занимает около двух недель, за это время проходят послеоперационные синяки и отеки.

Нередко пациенты, которые делают блефаропластику, затем хотят исправить себе и другие недостатки. Врачи Благовещенской городской больницы предлагают сделать фэйслифтинг (это подтяжка лица), ринопластику, подтянуть кожу на шее, исправить форму ушей. «Вообще мы рекомендуем делать блефаропластику в комплексе с подтяжкой лица. Чтобы эффект был более заметным. Ведь от одной этой операции не уйдут носогубные складки, не разгладятся гусиные лапки, и мы обсуждаем с пациентами возможность более обширных вмешательств», – добавляет пластический хирург.

Впрочем, не всегда блефаропластику проводят ради эстетики. Недавно благовещенские медики оперировали пациентку с парезом лицевого нерва, ей выполнялась блефаропластика нижнего века. Из-за пареза глаз снизу оставался полностью открыт. После операции веко встало на место.

Свою помощь пластические хирурги Благовещенской горбольницы предлагают и людям с азиатским типом внешности, когда верхнее веко практически отсутствует, независимо от возраста. Такое строение глаз приносит неудобство, потому что нанести макияж на глаза крайне сложно. Все чаще, говорят медики, девушки и женщины, имеющие азиатский тип глаз, обращаются к пластической хирургии. После операции взгляд становится более открытым и молодым, исчезает припухлость.

«В основном это “благодарные” операции, потому что глаза прежде всего выдают, так скажем, общий настрой лица. Если под глазами мешки, нависшие верхние веки, так что невозможно накрасить ресницы – и все это убирается за 2 часа, то эмоции в основном только позитивные! Бывает, приходят пациенты потом, я их даже не очень узнаю – меняются в лучшую сторону», – заключает Ксения Горбачевская.

Фото: Ксении Горбачевской