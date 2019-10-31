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31октября
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В Благовещенке появился котодомик для бездомных животных (видео)

В Благовещенке появился котодомик для бездомных животных (видео)

В областной столице появился новый кров для бездомных кошек – котодомик. Его создали для того, чтобы избавить недовольных жильцов от уличных питомцев, живущих в подвалах, сохранить им жизнь и найти новый дом.

Котодомик функционирует в Благовещенске уже две недели. Сейчас там обитает только одна кошка с тремя котятами, которые жили в подвале дома неподалеку. Все это время волонтеры с помощью корма пытались приучить эту дикую кошачью семью приходить и жить здесь.

«Как правило, в жилых домах проживают три категории людей – равнодушные, те, кто любят животных, и те, кто категорически против них. Чтобы не тревожить категорию против животных в подвалах, которая, чтобы избавиться от них, оставляет там отраву, выпускает собак, мы построили котодомик. Мы хотим выстроить работу следующим образом: диких кошек сложно поймать, поэтому мы будем приучать их туда приходить. А потом в определенный момент будем забирать на стерилизацию, затем либо находить новый дом, либо выпускать на улицу, но стерилизованных», – отметила председатель организации «Велес» Нина Стельмахова.

Котодомик в Благовещенске построила зоозащитная организация «Велес», которая сотрудничает с приютом «Остров спасения». Подобное сооружение они увидели в Крыму. По словам волонтеров, раньше на месте котодомика была разруха, и им пришлось привести это место в порядок. Теперь зоозащитники надеются, что благовещенцы не навредят ни котодомику, ни его обитателям.

Организация готова принимать заявки от амурчан на строительство таких домиков в других дворах, где жители заинтересованы в этом. Ей уже поступила одна заявка, правда, на создание собачьего домика.

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