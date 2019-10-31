С 2020 года россияне будут подтверждать личность по венам

Идентификацию в Единой биометрической системе можно будет пройти по отпечатку вен ладоней. Этот способ назвали одним из наиболее точных и безопасных. Его хотят внедрить в ЕБС в 2020 году.

Рисунок вен ладони у каждого человека уникален, пояснил «Известиям» директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Компания «Ростелеком» выступает в качестве оператора ЕБС.

Отпечаток обеспечит более высокий уровень защиты: скопировать его, в отличие от оттиска пальца, нельзя. Кроме того, он позволяет считать движение крови в человеческой руке, что защищает рисунок от дублирования на уровне liveness. Благодаря такой комбинации технологий определяют, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или его копия-манекен.

Сейчас идут тесты, которые позволят проверить применение отпечатка вен ладони как способ идентификации. В дальнейшем его хотят использовать в финансовой сфере. Таким образом уже проверяли и аккредитовывали посетителей форума финансовых технологий «Финополис», сообщает «360».

Известно, что биометрический слепок вен уже используется в Газпромбанке для открытия индивидуальных банковских сейфов, в Альфа-банке технология также используется для доступа VIP-клиентов к ячейкам, внедрение этого способа идентификации в банкоматы анонсировали ВТБ и Тинькофф-банк, а Сбербанк тестирует «ладошку» в одной из школ для оплаты обедов учащимися.