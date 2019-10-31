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31октября
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сегодня, 15:36 0

Четверо сотрудников администрации Благовещенска скрыли доходы на 170 тысяч рублей

Четверо сотрудников администрации Благовещенска скрыли доходы на 170 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске четверо муниципальных служащих городской администрации привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Они скрыли часть своих доходов.

Это выяснилось при прокурорской проверке. Она установила, что в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» муниципальные служащие представили недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов. Общая сумма неуказанных служащими доходов составила более 170 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор Благовещенска внес мэру города представление, после рассмотрения которого все четверо сотрудников администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.

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#городская власть #происшествия #финансы

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