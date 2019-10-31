Задержаны подозреваемые в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещенова

Фото: novobureisky.ru

В Амурской области задержаны подозреваемые в убийстве главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил информированный источник. Сведения подтвердили в СУ СКР по региону.

По информации источника, подозреваемых в убийстве задержали 30 октября. Основанием для этого стали результаты экспертиз.

В следственном управлении СКР по региону сообщили: «В результате проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, на основании результатов проведенных экспертиз по подозрению в совершении (…) преступления 30 октября 2019 года задержаны двое жителей поселка Новобурейский 33-х и 29 лет».

По ходатайству следователя Бурейским районным судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Андрея Новокрещенова убили 2 года назад. Он не вернулся домой 2 ноября 2017 года. Позже нашли его сожженный автомобиль, а тело обнаружили у реки Дея. В деле об убийстве долгое время не было подозреваемых.

Среди возможных версий преступления, которые озвучивались, – убийство из-за бизнеса и на фоне семейного конфликта. Для установления истины были допрошены более 1 000 человек. Следователи просили амурчан оказать помощь в расследовании.