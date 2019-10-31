Общественники выявили в Благовещенске опасные места по пути следования школьников

Амурские активисты ОНФ вместе с представителями городского управления образования обследовали в Благовещенске некоторые школьные маршруты и выявили ряд потенциально опасных для детей объектов. Мониторинг продолжается.

Рейды проводились в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Активисты Общероссийского народного фронта в Амурской области совместно с чиновниками осмотрели территории вблизи школ № 12 и 15. Ранее ученики этих школ на внеклассных мероприятиях рассказали общественникам о том, чего больше всего опасаются, добираясь самостоятельно до учебного заведения и какие препятствия стараются обходить стороной.

Во время мониторинга активисты Народного фронта обращали внимание на объекты дороги, а также на разрушенные здания, заброшенные стройки, пустыри, гаражные массивы, слабое освещение жилых кварталов, открытые канализационные люки, асоциальных людей, бездомных собак и многие другие факторы, представляющие потенциальную угрозу для жизни и здоровья маленьких пешеходов на улице, сообщает пресс-служба Амурского ОНФ.

К примеру, к числу небезопасных участков на пути школьников общественники отнесли заросший высокой травой пустырь, образовавшийся на месте старого барака в районе пересечения улиц Политехнической и Зейской.

«Неизвестно, на какие опасные предметы может наткнуться зашедший сюда ребенок. Вполне возможно, что заваленный снегом сухостой хорошо скрывает строительный и бытовой мусор, наступив на который легко пораниться. На этом объекте необходимо скосить траву, очистить и разровнять территорию», – отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Дворникова.

Опасность для учащихся школы № 12, по мнению участников рейда, также могут представлять кучи строительного хлама во дворе дома № 26/4 на улице Чайковского и плохо работающая ливневая канализация на регулируемом перекрестке улиц Политехнической и Амурской, где маленькие пешеходы в непогоду вынуждены обходить лужи.

На территории возле школы № 15, застроенной в основном частными домами, общественники зафиксировали отсутствие тротуаров. Здесь на улице Зеленой, расположенной со стороны главного входа в учебное заведение, детям приходится идти по проезжей части.

В течение недели эксперты ОНФ планируют проверить пути и к другим школам города. По итогам мониторинга общественники составят реестр потенциальных угроз на школьных маршрутах и сформируют предложения о том, какие меры необходимо принять городским властям, чтобы обеспечить безопасность учеников по пути в школу.