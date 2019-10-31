Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

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Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть достойная пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста.

Так, в опросе, в котором приняли участие 1,6 тысячи экономически активных респондентов из 389 населенных пунктов России, основным источником дохода называется, в первую очередь, работа или подработка – так считают 29 % опрошенных. В государственную пенсию верят 22 % участников опроса, а надеются на личные сбережения 14 %. По 3 % респондентов будут рассчитывать на помощь своих детей или отчисления из негосударственных пенсионных фондов.

При этом в зависимости от возраста такие приоритеты остаются неизменными, как среди участников, которым менее 24 лет, так и среди тех, кто старше 45 лет. Из тех, кому менее 24 лет, на работу и подработку рассчитывают 30 %, а из тех, кому за 45 лет, – 33 %. Сторонники государственной пенсии составляют 21 % и 26 % соответственно. Среди респондентов в возрасте от 25 лет до 45 в зависимости от возраста на подработку рассчитывают 27-29 %, на пенсию – 20-21 %. Авторы опроса отмечают, «пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц – работать, работать и еще раз работать (37 %)»: «На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13 %)».

Что качается понятия «достойная пенсия», то в среднем, по мнению участников опроса, ее размер должен составлять 40 тысяч рублей в месяц, пишет «Коммерсант». При этом, по данным Росстата, во втором квартале 2019 года размер начисленных пенсий составлял 14 150 рублей.

«Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысячи и 37,5 тысячи рублей, – отмечают авторы опроса. – Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32,6 тысячи рублей среди молодежи до 24 лет и 43 тысячи рублей среди россиян старше 45 лет».

Что касается респондентов с доходом от 80 тысяч рублей, то они надеются на пенсию в 44,3 тысячи рублей, тогда как те участники опроса, зарплата которых не превышает 33 тысячи рублей, считают достойной пенсию в 33 тысячи рублей.

«Принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов: год назад нее рассчитывали 16 %, – констатируют авторы опроса. – Однако сегодня у государственной пенсии вновь немало сторонников (22 %), больше было лишь в 2014 (23 %). Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году – всего 7 %, тогда же в приоритете были личные сбережения (33 %)». Они также отмечают, что в этом году доля тех, «кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет (14 %)».

Еще один опрос выясняет ситуацию с отношением к пенсии среди жителей 37 населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек в каждом. Всего в опросе приняли участие по 1 тысяче человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из других городов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали достойной пенсию в 43,9 тысячи рублей и 42,2 тысячи рублей. На третьем месте ожидания жителей Владивостока (42 тысячи рублей), далее следуют Хабаровск (41 тысяча рублей), Красноярск (39,8 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (39,4 тысячи рублей), Тюмень (39,3 тысячи рублей) и жители Томска и Иркутска (в обоих городах – 38,9 тысячи рублей).

При этом жители всей первой десятки городов также рассчитывают на работу и подработку больше, чем на пенсию. Только жители Новокузнецка, считающие достойной пенсию в 38,7 тысячи рублей в месяц, больше склонны полагаться на государственную пенсию (28 %), чем на работу или подработку (21 %). Самые низкие пенсионные ожидания – у участников опроса из Кирова, Набережных Челнов и Ярославля (34,9 тысячи рублей, 34,7 тысячи рублей, 34,5 тысячи рублей).