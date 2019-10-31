Фуры цирка застряли на перевале по дороге в Благовещенск

В Тындинском районе застряли две фуры цирка шапито «На льду». С 25 по 27 октября артисты показали шоу в Тынде, а после этого поехали в Благовещенск, чтобы выступить 1 ноября. Однако часть команды вместе с куполом, который перевозят в фурах, застряла на перевале недалеко от села Соловьевск.

«Фуры стоят у нас, не доезжая 12и километров до федеральной трассы. Помочь нам не могут, хотя там и трактора, и все есть. Нужно лишь прочистить вот эти 12 километров. Мы звонили главе администрации этого Соловьевского поселения. Он сказал, что сам подъедет и посмотрит на всю эту ситуацию. Я не знаю, подъезжал он туда или нет. Звонили в дорожную компанию, они тоже пока бездействуют, помощь оказать не могут. И не только мы там стоим, там очень много фур стоит. Там просто не чистят», – рассказала администратор цирка Елена.

Застрявшие фуры с рабочими стоят на проблемном участке с вечера 30 октября. сами артисты вместе с животными находятся уже в Благовещенске. Из-за форс-мажора циркачам пришлось перенести выступление, запланированное в областном центре на 1 ноября.

В администрации Тындинского района информагентству пояснили, что техника уже выехала устранять дорожную проблему. Всего на этом участке застряло около 10 автомобилей.

«Ничего страшного там нет. Там работает дорожная техника, техники достаточно, они чистят, посыпают и растаскивают, помогают им забраться и спуститься. Ничего там нет проблемного. Они работают на этом участке регулярно, просто участок большой. Они в одном месте расчистили – на другой переехали. Как раз там скопление было порядка 10 машин. Многие же машины на летней резине едут, без цепей, без всего, а у нас-то север. Критической ситуации там нет», – сообщила глава администрации Тындинского района Тамара Лысакова.

Шоу цирка шапито в областном центре пройдет 2, 3 ноября. На 4 ноября запланирован благотворительный концерт.

Между тем, некоторые жители Тындинского района, знакомые с ситуацией, говорят о том, что дорожная проблема на перевале проявляется постоянно.

«Перевал – это сложный участок дороги между Тындой и Соловьевском. Зимой это направление становится еще более опасным из-за наледи, снега, крутых подъемов и спусков, резкого поворота. Каждый, которому хотя бы раз приходилось преодолевать перевал, знает об опасности и непредсказуемости этого участка. Во время или сразу после снегопада чистить его бессмысленно, да и невозможно. Поэтому по обочинам дороги зимой насыпают кучи песка – чтобы застрявшие дальнобойщики могли самостоятельно подсыпать дорогу перед своей фурой. Для северян характерно помогать застрявшим путникам. Даже если ты просто остановился под перевалом, чтобы отдохнуть от дороги и немного размяться, обязательно кто-нибудь остановится и спросит, не нужна ли помощь. А если машина заглохла, то никто не откажет в помощи – по крайней мере, раньше было так», – рассказала амурчанка Елена.