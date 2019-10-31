25 человек заживо сгорели в поезде (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Пакистане произошел пожар в пассажирском поезде, при котором погибли десятки человек, несколько человек пострадали. По имеющимся данным, минимум 25 человек погибло. Об этом пишут местные СМИ.

Life сообщает, что поезд следовал из крупнейшего города страны Карачи в Равалпинди. Огонь охватил три вагона состава, в результате чего они полностью выгорели.

В местной прессе отмечают, что причиной трагедии, уничтожившей три вагона поезда, мог стать взрыв газовых баллонов. Число жертв может ещё возрасти, так как работы по ликвидации пожара всё ещё продолжаются.