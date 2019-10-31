В Благовещенске установят памятную доску на доме писательницы Светланы Борзуновой

В четверг, 31 октября, депутаты Благовещенской городской думы приняли решение об увековечении памяти амурской писательницы Светланы Борзуновой. На фасаде дома, где жила Светлана Аркадьевна, установят мемориальную доску.

На обсуждение гордумы вопрос установки мемориальной доски на доме по адресу: улица Ленина, 283, вынесли представители Амурской областной писательской организации. Эта организация должна изготовить, установить и содержать памятную доску.

Вечер памяти, посвященный Светлане Борзуновой, состоится 16 ноября в 16 часов в Амурской областной научной библиотеке по адресу: улица Ленина, 139. В мероприятии примут участие преподаватели и студенты Благовещенского государственного педуниверситета, журналисты, члены писательских союзов, члены клуба «Амур».

Гость вечера – Татьяна Смыковская, доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ, кандидат филологических наук, автор «Энциклопедии литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков» и статей по литературному краеведению, в том числе по творчеству Светланы Борзуновой.