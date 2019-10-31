Владельцев старинных благовещенских особняков освободили от налогов на три года

В Благовещенске сохранилось несколько зданий, построенных в конце XIX – начале XX века. Некоторые находятся в плачевном состоянии, несмотря на статус памятников градостроительства и архитектуры. Для того чтобы стимулировать интерес к восстановлению исторического наследия, в столице Амурской области решили устроить налоговые каникулы для собственников зданий. Это касается только объектов, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Собственников этих объектов освободят от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога. Льготу предлагается предоставить на три налоговых периода. Но есть условие: средства, высвободившиеся от налогообложения, должны быть направлены сохранение зданий.

«Для сохранения объектов культурного наследия администрация вышла с предложением – освободить от налога собственников зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Предоставляются льготы на три года. И те средства, которые будут высвобождаться от налогов, должны быть направлены на реконструкцию данных объектов, чтобы собственники привели в соответствие наши объекты культурного наследия в более-менее хорошее состояние», – объясняет депутат Благовещенской городской думы Артем Салварян.

Чтобы получить налоговые каникулы, собственник исторического здания должен предоставить определенный пакет документов. «Мы сокращаем объем документов, которые необходимо предоставлять налогоплательщику. Пакет документов сокращается до двух: это акт технического состояния объекта культурного наследия и разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», – рассказала начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Благовещенска Елена Соколовская.

По данным, озвученным Артемом Валеровичем, в областном центре Приамурья в настоящее время находится 19 старинных зданий. В неудовлетворительном состоянии – всего два объекта. Это особняк по адресу: улица Красноармейская, 154,

и дом Д.И.Саяпина по адресу: улица Островского, 43.

Оба здания принадлежат физическим лицам.

О том, какой объем средств сэкономят владельцы старинных зданий в результате трехлетних налоговых каникул, рассказал депутат гордумы Артем Салварян. «Сумма не сильно большая. Если мы говорим об имуществе, то это 140 тысяч рублей, а если о земле, то в районе 600 тысяч. Получается в совокупности 800 тысяч. Таким образом мы даем стимуляцию собственникам, чтобы они вкладывали деньги и привели эти здания в надлежащий вид», – прокомментировал Артем Валерович.

Следить за ремонтом зданий будет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области. «Собственно, это и была их инициатива о предоставлении налоговых льгот. Потому что, действительно, собственники тоже должны вкладывать свои деньги. И со стороны администрации это тоже хороший шаг для того, чтобы привлечь собственников вкладываться, инвестировать в эти объекты», – пояснил Салварян.

Льгота по налогам на имущество и земельные участки для физических лиц, собственников старинных зданий, будет предоставляться начиная с 2020 года. Для юридических лиц льгота начнет действовать с 2021 года.