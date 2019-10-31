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31октября
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сегодня, 14:09 0

В связи с праздником изменится график работы отделений Почты России

В связи с праздником изменится график работы отделений Почты России
Фото: pixabay.com

График работы почтовых отделений изменится в связи с празднованием Дня народного единства. 3 ноября, накануне праздника, рабочий день сократится на один час. 4 ноября – выходной.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Этот день – выходной для почтовых отделений дальневосточных регионов. Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 3 и 4 числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно. При возникновении вопросов необходимо обращаться в обслуживающее отделение Почты России, сообщать свои контактные данные и адрес проживания.

Клиенты Почты России могут оперативно уточнить график работы отделений связи по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-100-00-00.

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#праздники #работа

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