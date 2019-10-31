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31октября
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В Благовещенске высадили деревья-крупномеры

В Благовещенске высадили деревья-крупномеры
Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске впервые за последние 5 лет высадили деревья-крупномеры. 150 растений появились на улице Зейской – от Мухина до Первомайской – на тех участках, где деревьев не было совсем.

Работники «Зеленстроя» высадили крупномеры в середине октября. Это деревья, которым уже по 3-5 лет, с высотой стволов выше 2 метров. В основном садили клен и ясень. «Они более устойчивы к нашим погодным условиям и высадке в осенний грунт, хорошо приживаются, и растут быстро. Весной оценим, как прижилась первая партия», – сообщили в администрации Благовещенска.

По словам специалистов, поздняя осень и зима – наиболее подходящее время для посадки крупных деревьев. Процессы жизнедеятельности замирают, и растения легко переносят транспортировку и пересадку.

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#городская власть #природа

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