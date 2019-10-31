В амурской Екатеринославке ввели режим ЧС из-за проблем с водоснабжением

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 14:02



На территории села Екатеринославка Октябрьского района введен режим ЧС. Это обусловлено проблемами с водоснабжением, возникшими в населенном пункте.

Как отмечается в оперативной сводке на сайте правительства Амурской области, 30 октября в 16:10 поступила информация о том, что на водонапорной башне № ВД-262, расположенной по улице Северной в Екатеринославке, вода не соответствует качеству питьевой воды (белого цвета). Потребители были переключены на резервную скважину № 2932, на которой вода подается с большим содержанием песка, что приводит к засорению фильтровых колонн и частым остановкам насоса.

Как результат, было принято решение о прекращении подачи холодного водоснабжения потребителям двух многоквартирных жилых домов и 17 частных жилых домов, в которых проживает 267 человек, в том числе 63 ребенка, и в одну котельную. Подвоз воды населению и на котельную организован силами ООО «Авангард». Отмечается, что котельная работает в штатном режиме.

«Для организации проведения работ на внеконкурсной основе проведено заседание КЧС и ПБ Октябрьского района, на котором было принято решение о введении с 15:00 30.10.2019 года режима функционирования "чрезвычайная ситуация"», – говорится в сообщении.

Работы по ремонту водонапорной башни запланированы после подписания соответствующего договора с подрядной организацией. Начало работ планируют на 2 ноября.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию Октябрьского района. «Вчера нам пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. Та скважина, от которой мы питались все время последние 5 лет с временными переходами, вышла из строя. (…) Вода пошла мутная. Мы позавчера переключились на другую скважину, которая у нас стоит резервная. Две резервных в течение года постепенно работали. Никто население от воды не отключал. Позавчера, в первый день, когда только переключились, воды не хватало. (…) Вчера провели ремонт. (…) Сегодня за ночь ни разу никто не пожаловался. Даже если вдруг кому-то не хватит, сегодня там полдня стояла машина с водой. Подошло всего 6 человек, больше никого не было», – прокомментировал районный глава Сергей Дементьев.

По его словам, проблема с вышедшей из строя скважиной может разрешиться в течение нескольких дней, когда проведут ремонтные работы.