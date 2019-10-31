Новый главный режиссер Амурского драматического театра ставит «Дуру»

Зрители станут свидетелями расследования убийства, а на фоне этого будет продемонстрирована коллекция характеров и поведения людей в атмосфере подозрений и опасности. Тем не менее это классическая комедия, только детективная. Премьера «Дуры» намечена на декабрь.

С 21 декабря в Амурском театре драмы начнутся праздничные представления — это будет сказка «Новогоднее чародейство, или Тайна снежного колдуна».

В феврале амурских театралов ждет премьера «Трехгрошовой оперы», классика, которую поставит иркутский режиссер Андрей Штейнер.

В спектаклях будет много музыки, танцев, отшивается большой гардероб костюмов, готовятся декорации. В спектаклях будет работать вся труппа. Во многом применяются новые формы работы, которым сотрудники Амурского театра драмы обучились на театральном форуме во Владивостоке.

«Параллельно в октябре-ноябре актеры выполняют программу "Театральный экспресс", это гастроли по всей Амурской области. Со спектаклями артисты побывали в Шимановске, Циолковском, Белогорске, Свободном, Серышеве и других городах и селах. В ноябре пройдут гастроли по югу области», — рассказала директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина.