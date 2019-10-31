Новый главный режиссер Амурского драматического театра ставит «Дуру»
В Амурском театре драмы назначен новый главный режиссер. Виталий Дьяченко, известный по нашумевшей постановке «Двенадцатая ночь или Все, что угодно», сменил на этом посту Павла Рукавицына. Сейчас главреж занят постановкой французской комедии «Дура» по пьесе Марселя Ашара.
Зрители станут свидетелями расследования убийства, а на фоне этого будет продемонстрирована коллекция характеров и поведения людей в атмосфере подозрений и опасности. Тем не менее это классическая комедия, только детективная. Премьера «Дуры» намечена на декабрь.
С 21 декабря в Амурском театре драмы начнутся праздничные представления — это будет сказка «Новогоднее чародейство, или Тайна снежного колдуна».
В феврале амурских театралов ждет премьера «Трехгрошовой оперы», классика, которую поставит иркутский режиссер Андрей Штейнер.
В спектаклях будет много музыки, танцев, отшивается большой гардероб костюмов, готовятся декорации. В спектаклях будет работать вся труппа. Во многом применяются новые формы работы, которым сотрудники Амурского театра драмы обучились на театральном форуме во Владивостоке.
«Параллельно в октябре-ноябре актеры выполняют программу "Театральный экспресс", это гастроли по всей Амурской области. Со спектаклями артисты побывали в Шимановске, Циолковском, Белогорске, Свободном, Серышеве и других городах и селах. В ноябре пройдут гастроли по югу области», — рассказала директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина.
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