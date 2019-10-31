Приморцы, спасшие ребенка от педофила, получили благодарность от следствия
Мужчины, спасшие девочку от педофила, награждены благодарственными письмами следственного управления Следственного комитета РФ. В ведомстве рассказали подробности спасения ребенка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», обвиняемый в нападении на девочку задержан.
Вечером 24 октября в городе Артеме Приморского края в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении малолетней девочки. Незамедлительно были организованы поиски ребенка. В поисках добровольно приняли участие местные жители Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин. Мужчины направились к гаражному кооперативу в районе улице Светлогорской, где, проходя мимо одного из гаражей, услышали шорох. Молодые люди решили проверить, откуда раздается звук. Свернув в закоулок, они увидели мужчину, который силой удерживал ребенка. Парни освободили девочку и удерживали мужчину до приезда сотрудников полиции.
«Благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен», – сообщает СУ СК Приморского края. По факту совершения преступления против малолетней девочки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу, ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дерин награждены благодарственными письмами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. «Подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия», – отмечают следователи.
Просмотров всего: 369
#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия