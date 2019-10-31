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31октября
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сегодня, 13:02 0

«Пумы» по Амуру пойдут позже, чем планировалось

«Пумы» по Амуру пойдут позже, чем планировалось
Фото: архив Амур.инфо

Из-за температурного режима, погодных условий и состояния реки Амур старт перевозки пассажиров на «пумах» затягивается. Суда на воздушной подушке пойдут по реке с 3 ноября. Ранее планировалось, что это произойдет 1 ноября.

Расписание движения судов остаётся без изменения. Первый рейс будет отправляться из Благовещенска в Хэйхэ в 9:00, последний в 16:30. Последняя «пума» из Хэйхэ будет выходить в 17:00. Стоимость билетов туда и обратно составит 2 200 рублей для взрослых и 1 420 рублей для детей от 5 до 10 лет.

Администрация ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» рекомендует гостям и жителям Приамурья перед выездом в Хэйхэ уточнять фактическую ситуацию в справочной службе по телефону 59-57-64, сообщает минэкономразвития Амурской области.

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#транспорт

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