«Пумы» по Амуру пойдут позже, чем планировалось

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Расписание движения судов остаётся без изменения. Первый рейс будет отправляться из Благовещенска в Хэйхэ в 9:00, последний в 16:30. Последняя «пума» из Хэйхэ будет выходить в 17:00. Стоимость билетов туда и обратно составит 2 200 рублей для взрослых и 1 420 рублей для детей от 5 до 10 лет.

Администрация ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» рекомендует гостям и жителям Приамурья перед выездом в Хэйхэ уточнять фактическую ситуацию в справочной службе по телефону 59-57-64, сообщает минэкономразвития Амурской области.