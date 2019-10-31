В Приамурье придумали, как решить проблему огромных очередей при медосмотрах

В Амурской области может появиться врачебно-физкультурный диспансер. Проработать вопрос о его создании региональному минздраву поручил губернатор Василий Орлов.

Врачебно-физкультурный диспансер, в том числе, поможет решить проблему медицинских осмотров, которая наиболее остро проявилась летом этого года. Некоторые благовещенцы были вынуждены занимать очередь с 5 часов утра, чтобы их осмотрели специалисты.

Возможное появление медицинского учреждения на территории области обсудили на заседании Общественного экспертного совета. Там же озвучили основные проблемы, связанные с медицинским обеспечением спортсменов.

«Основная проблема – это выделение мест для прохождения углубленного медосмотра в поликлинике. Мы до сих пор его не можем пройти, потому что нет мест. Как проблема была, так она и сохранилась. Я писал прошение, чтобы нам выделили 100 мест, и до сих пор нам не определили ни дату, ни время. У нас прошли уже первые, вторые соревнования, а в декабре уже будет первенство России», – рассказал тренер по рукопашному бою Андрей Обухов.

Василий Орлов поручил минздраву заняться этой проблемой и позже отчитаться, как к началу будущего учебного года будет изменена система профилактических осмотров.

По информации начальника отдела организационной работы и территориального развития миниспорта области Елены Ким, в сентябре этого года представители минспорта и минздрава области, руководители спортивных школ, региональных спортивных федераций обсудили накопившиеся проблемы, которые касались именно прохождения углубленных медосмотров. Но комплексно проблему может решить только областной врачебно-физкультурный диспансер, считает Елена Даниловна.

«В результате проведенного заседания, конечно, были сформированы списки, составлены графики прохождения УМО спортсменов, выделено время, но в процессе все равно выяснилось, что проблема очередей не исчезла. Количество спортсменов, которые должны быть запланированы для приема специалистами, превышают возможность медицинских учреждений. На сегодня более чем на месяц задерживается начало полноценного приемочного процесса в спортивных учреждениях. Это может привести к невыполнению объемов государственных заданий и в целом недостижения целевых показателей», – сказала Елена Ким.

Планируется, что в диспансере будут не только проводить обследования, но и лечить, а также реабилитировать спортсменов после травм. К функциям учреждения также относится сопровождение сборных команд и отдельных спортсменов на соревнованиях. Кроме того, со слов амурских спортсменов, их не всегда допускают к соревнованиям без штампа врачебно-физкультурного диспансера.

«Создание диспансера необходимо еще потому, что там можно собрать именно спортивных врачей. Врач и спортивный врач – это две абсолютные разницы. Мы сейчас возложили на обычных врачей функцию допуска к соревнованиям, к сдаче норм ГТО. Это неправильно, обычные врачи не владеют вот этим стыком, симбиозом знаний спорта и медицины. И иногда они поступают непрофессионально. Не потому что они сами по себе не профессионалы, а они не профессионалы в области спортивной медицины. В спортивной медицине существует еще спортивная кардиология, спортивная травматология и так далее, там другие подходы лечения, восстановления», – высказалась спортивный врач Ирина Алексеева.

«У нас сегодня в здравоохранении в принципе не хватает специалистов, у нас в принципе кардиологов обычных не хватает, терапевтов. Откуда этих врачей брать, как это реально будет работать», – ответил Василий Орлов.

В областном минздраве пояснили, что строить с нуля здание диспансера будет затратно, а подходящего помещения для этих целей пока не нашлось.

«Мы делали расчеты. Чтобы его реализовать на территории нашей области, нам необходимо помещение порядка 1 968 квадратных метров. К сожалению, такого здания подходящего для размещения диспансера в области пока нет. То, что эта ситуация назрела, это действительно так, но нужно понимать, что спортивная медицина не входит в территориальную программу и не оплачивается из средств обязательного медицинского страхования, то есть это только бюджетное финансирование. Вопрос в том, что в бюджете пока таких денег нет. Но в перспективе этот вопрос будет рассматриваться», – рассказала министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

Она отметила, что спортивная медицина представлена в области детским и взрослым отделениями. В первом заняты 4 врача спортивной медицины и 1 медицинская сестра. «Детское отделение – 6 врачей, но по факту занято только 4 ставки и 1 медицинская сестра. Конечно, этого не достаточно для того, чтобы охватить весь перечень, учитывая, что спорт у нас развивается и количество спортивных мероприятий нарастает», – добавила Евгения Сергеевна.

В Амурской области на начало 2019 года занимающихся спортом и физкультурой оказалось 29 % амурчан. К концу этого года ожидается, что этот показатель увеличится на 1 % и составит около 225 тысяч человек. К 2024 году планируется приобщить к спорту не менее 400 амурчан.

«Ежегодный прирост систематически занимающихся спортом и физической культурой значительно превосходит возможности медицинских организаций области, которые сегодня не могут обеспечить медицинское обслуживание всех занимающихся и желающих заниматься спортом. Большое количество лиц остается необследованными, не имеют врачебного допуска к занятиям, в том числе при выполнении норм ГТО. Недостаточный медицинский контроль, неполноценность углубленного медицинского обследования, низкая выявляемость заболеваний, отсутствие текущего врачебного контроля – важнейшие причины возникновения различных осложнений и преждевременного завершения занятий спортом», – рассказала начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту области Елена Ким.

В результате Василий Орлов кроме проработки вопроса с профосмотрами на следующий год, поручил профильным министерствам сформировать предложения по развитию спортивной медицины, а также просчитать и обосновать необходимость создания диспансера оценить его влияние на сферу спорта. Это чиновники должны сделать к началу следующего года.