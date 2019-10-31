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31октября
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сегодня, 12:44 0

В Японии сгорел замок, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО

В Японии сгорел замок, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО
Фото: Telegram / Fareastpost

Крупный пожар произошел в ночь на 31 октября во входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО замке Сюри в японской Окинаве. Он полностью уничтожил главное здание комплекса.

Возгорание было зафиксировано около 02:40 по местному времени (20:40 среды, 30 октября, по Москве). На месте работают десять пожарных расчетов.

Причина возгорания неизвестна. По мнению сотрудников противопожарных служб, пожар, скорее всего, начался в главном здании замкового комплекса, пишет РИА Новости.

Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка неизвестна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.

Замок был разрушен авиацией США в 1945 году, однако восстановлен и вновь открыт в 1992 году. В 2000 году замок Сюри был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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#пожары #происшествия

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