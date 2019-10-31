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31октября
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В Амурской области осудили наркокурьера-закладчика

В Амурской области осудили наркокурьера-закладчика
Фото: УМВД России по Амурской области

Благовещенский городской суд осудил закладчика. Он был участником организованной группы по сбыту наркотиков, которая действовала на территории в Амурской области и Хабаровского края.

По информации следствия, в 2017 году лидер группы организовал интернет-магазин, в котором предлагалось купить наркотики. Осужденный и еще трое соучастников за деньги должны были хранить, перевозить и фасовать наркотические средства на разовые дозы и раскладывать их в тайники. В период с февраля по декабрь 2017 года осужденный и его подельники фасовали наркотики на одноразовые дозы и закладывали в тайники по различным адресам в городе Благовещенске.

«Указанные преступные действия не были доведены до конца, так как наркотики обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов», – сообщает прокуратура Амурской области.

Кроме этого, виновный перевел криптовалюту bitcoin на счет чужой банковской карты, на сумму свыше 45 тысяч рублей. Деньги были получены от продажи наркотиков. Мужчина был признан виновным в совершении преступлений по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети Интернет, совершенный организованной группой, в крупном размере» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления».

28-летнего амурчанина Благовещенский городской суд осудил на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура города Благовещенска. Приговор в законную силу не вступил.

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#закон #криминал

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