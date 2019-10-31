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сегодня, 13:23 0

Температура уходит в минус: прогноз погоды в Амурской области на 1 ноября

Температура уходит в минус: прогноз погоды в Амурской области на 1 ноября
Фото: pixabay.com

1 ноября в Амурской области ночью облачно с прояснением, в отдельных районах слабые осадки. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8, местами с порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура по северу опустится до минус 8...13, местами – до минус 15...20 градусов, по югу будет минус 6...11, в облачности по юго-востоку – от нуля до минус 5.

Днем ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь в порывах до 15 метров. Температура воздуха – от минус 4 до плюс 1, по северу местами будет минус 6...11.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер покажет скорость 2-7, в порывах – 14 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 4...6. Днем будет ясно. Подует северо-западный ветер – 2-7, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...плюс 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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