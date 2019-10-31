Россия начнет переход на суверенный интернет: какие изменения вступят в силу с 1 ноября

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Вступает в силу закон о суверенном интернете, призванный сформировать дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций. Координировать его работу должен будет Роскомнадзор. Перемены не должны быть заметны обычным пользователям.

Под залог жилья больше не будут давать микрокредиты. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. Поводом стали участившиеся случаи жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.

Закон, впрочем, предусматривает некоторые исключения. Так, продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут микрокредитные организации, учредителями, акционерами или участниками которых является Российская Федерация. Кроме того, все подобные компании смогут продолжать кредитовать граждан под залог недвижимости, в случае если она не является жилой.

Расширяется список товаров, которые будут сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Под эту норму теперь подпадет готовая молочная продукция. Оформлять необходимые документы через ФГИС «Меркурий» (это автоматизированная система для электронной сертификации товаров, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ) теперь нужно для питьевого молока, кисломолочных продуктов (йогурта, кефира, творога и так далее), а также для мороженого. Благодаря «Меркурию» можно проследить весь путь, например, молока от фермы до прилавка, а также оценить его качество и безопасность.

Турагентства не смогут организовывать паломнические поездки и туры. С 1 ноября эти функции передаются религиозным организациям. Если поездка подразумевает отдых, развлечения или получение прибыли, то паломнической считаться она уже не будет.

Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 тонны. Ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юрлиц. Тахографы предназначены для того, чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта и таким образом снизить риск переработок и переутомления за рулем, которое потенциально может стать причиной ДТП. С ноября наказывать за отсутствие тахографа будут не только шоферов, но и компании или индивидуальных предпринимателей, на которых они работают. За несоблюдение режима нарушителей оштрафуют: водителя в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей; должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч; ИП — от 15 до 25 тысяч, юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. В частности отменят квоты на получение разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР и тех, кто получил высшее образование в России. Воспользоваться упрощенной схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории РФ.

Также расширен список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание. Это в том числе те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, и квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) — теперь документ будет существовать только в электронном виде. Нововведение касается в первую очередь новых автомобилей — менять ранее выданные бумажные документы на машину владельцам не потребуется.