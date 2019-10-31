В Амурской области принимают заявки от подтопленцев на покупку и капремонт жилья

Фото: правительство Амурской области

Заявления начали принимать 30 октября. Власти уточняют, что попавшие в зону подтопления земля и дом взамен сертификата должны быть переданы в собственность муниципалитета или региона.

«Подсчитывая ущерб от паводка, мы столкнулись с тем, что многие жители, чьи дома попали в зону подтопления, например в 2013 году, получив средства на приобретение другого жилья, продолжили жить, в том, что находится в зоне риска. Поэтому сейчас мы разработали такой порядок, который гарантирует как трату выделенных средств исключительно на жилье, так и переезд граждан на безопасные территории», – отметил губернатор области Василий Орлов.

На решение проблем с подтопленным жильем из федерального бюджета Приамурью выделили 512,5 миллиона рублей.

«Размер социальной поддержки на приобретение жилых помещений рассчитывается исходя из норматива общей площади жилого помещения в размере 33 квадратных метра для одиноких граждан, 42 квадратных метра на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при составе семьи из 3 и более человек, но не более площади утраченного жилого помещения.

При расчете размера учитывается средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по состоянию на 15.10.2019 г. – 59 567 рублей)», – сообщается в проекте правил предоставления трансфертов из резервного фонда правительства РФ.

Размер соцподдержки на проведение капремонта рассчитывается исходя из общей площади поврежденного жилого помещения в размере 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Половину суммы подтопленцам выплатят перед ремонтом, авансом, половину – «после подтверждения межведомственной комиссией факта проведения капитального ремонта».

В Благовещенске в перечень непригодных для дальнейшего проживания попали 19 жилых домов. 223 жилых помещения признаны подлежащими капремонту.