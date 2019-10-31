Известный фигурист Алексей Ягудин проведет тренировку с амурскими ребятами

30 ноября и 1 декабря в Амурской области пройдет фестиваль зимних видов спорта. В рамках проекта регион посетит титулованный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Планируется, что он проведет тренировки с юными фигуристами в Свободном. Также в область приедет известный хоккеист, бронзовый призер Олимпийских игр-2002 Андрей Николишин. Он проведет с благовещенскими хоккеистами практические занятия.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал Станислав Каспаров, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия компании СИБУР.

– Станислав Сергеевич, в ближайшее время в Амурской области планируется начать строительство еще одного крупного объекта – Амурского газохимического комплекса. В сознании обывателя любой газохимический комплекс представляется как что-то связанное с загрязнением окружающей среды. Скажите, пожалуйста, как в компании СИБУР относятся к этой проблеме? Какое внимание уделяется экологии?

– Спасибо, Оксана. Сразу вспоминается наш любимый советский мультик про Чебурашку: «Загрязняете?» – «Да, загрязняем». Я думаю, что в сознании людей промышленное производство – это большие заводы, большие комбинаты чадят в небо. Но это представление архаичное. Сегодняшние промышленные объекты очень ориентированы на экологизацию, на повышенное внимание к аспектам защиты окружающей среды, ее сбережения. И в СИБУРе это имеет самое первостепенное значение, это один из приоритетов компании. И в этом смысле в проект, о котором вы спросили, по которому мы прорабатываем инвестиционное решение, Амурский газохимический комбинат, уже сейчас закладываются самые высокие экологические стандарты. Могу привести пример подобного проекта, который мы завершили в Тобольске – «Нефтехимический комбинат Записибнефтхим». Он построен по совершенно новым, в том числе и экологическим стандартам, отвечает самым высоким экологическим требованиям. Вокруг комбината мы организовали одно из наших социальных направлений – «экологическую тропу». Школьники, различные ученые ее очень часто посещают. Изучают флору и фауну вокруг комбината.

– Она обычно первая реагирует…

– В экосистеме вокруг предприятия живут уникальные сибирские эндемики, которые очень четко реагируют на изменение фона окружающей среды. В Тобольске, в рамках нашей корпоративной волонтерской программы мы очень много получаем от наших сотрудников сообщений, звонков, о том, что где-то какая-то птичка попала в какую-то ситуацию…

– Это главный показатель – природа живет своей жизнью, она не страдает.

– Да, это некий индикатор, которому мы абсолютно доверяем. Природу не обманешь. Это яркий пример того, что построенные по сегодняшним высоким стандартам промышленные предприятия и ареал обитания живой природы могут уживаться, соседствовать. Это крайне органично. Возвращаясь к вашему вопросу про Амурский газохимический комбинат, конечно же, эти стандарты будут выдержаны и здесь. Более того, мы планируем работу экологической лаборатории вокруг комбината с экологическим мониторингом, анализом.

– Он будет открыт для общественности?

– Безусловно. Более того, его будет осуществлять независимый эксперт международного уровня. Поскольку решение еще не принято, я пока не могу говорить, кто конкретно. Но задача такая стоит, и это будет авторитетный, независимый международный эксперт-наблюдатель.

– Которому верят.

– Которому должны доверять.

– На будущем комплексе будет работать тысячи специалистов. До недавнего времени о такой науке, как газохимия в Амурской области вообще не слышали. Вы организовываете и проводите на территории области различные образовательные программы. Где будете брать специалистов? Сейчас идет какой-то отбор детей? И если идет, то какие преференции эти дети получат в будущем?

– Да, до некоторых пор и газохимия, и нефтехимия не были отраслевой специализацией региона. Действительно, перед нами есть такая задача. В структуре СИБУРа довольно большое подразделение – корпоративный университет – который сегодня опережающим темпом занимается вопросом нахождения, подбора, обучения, профессиональной ориентации будущих кадров, в том числе со студенческой скамьи, которые впоследствии будут работать на этом предприятии. С 2016-го года мы ведем плотную работу с амурскими образовательными учреждениями, главным образом, с АмГУ, с Амурским техническим колледжем. И с большим, опорным вузом в регионе – с ДВФУ. У нас заключены партнерские соглашения, мы отбираем студентов, организуем для них специальные модули по направлениям «химическая технология», «энергетика», «цифровизация». Все что, что сегодня для компании актуально. Безусловно, мы их очень усиленно готовим. В СИБУРе помимо производственной деятельности мы большое внимание уделяем социальным инвестициям в те регионы, где работаем. Все это направление объединено в корпоративную программу социальных инвестиций «Формула хороших дел». В рамках «Формулы хороших дел», с того же 2016 года, мы довольно регулярно организуем в Благовещенске, в Свободном интересные мероприятия образовательного характера. Мы и совсем малым деткам уделяем внимание.

– Начальная школа?

– Класс 5-7. Ведущие ученые, преподаватели лучших вузов страны приезжают и на доступном языке, визуализируя это через интересные превращения, химические реакции…

– … воспитывают любовь к науке.

– Да, показывают детям, что химия – это не скучно, а очень интересно. По-хорошему заражают интересом к профессии. Далее наша работа строится с теми студентами, которые уже сознательно выбрали эту специализацию. Мы уделяем им внимание с точки зрения детальной профориентации. Мы подписываем с ними контракты на обучение.

– Они после окончания вуза обязаны прийти к вам работать?

– Да, есть условия контракта, в с соответствии с которыми они должны какое-то время отработать. И дальше мы надеемся, что им понравятся философия и дух СИБУРа. Это работа будущего, высокооплачиваемая, с очень хорошими социальными условиями. Мы рассчитываем, что они у нас останутся. Ряд студентов из Амурской области уже проходят у нас стажировку–практику-работу на нашем тобольском предприятии. Они вернутся сюда уже фактически готовыми ментально к таким масштабам производства.

– В области чувствуется нехватка кадров? Не секрет ведь, что у нас молодежь активно уезжает из региона. И не только из Амурской области, но и со всего Дальнего Востока большой отток.

– Безусловно. Как вы правильно сказали вначале, то, чем занимается СИБУР – новое направление для области. Еще и это играет роль. Безусловно, мы чувствуем дефицит. Но та превентивная, опережающая работа, о которой я говорил, приводит к тому, что дефицит быстрыми темпами сокращается. Нам удается заинтересовать, отстаивать здесь перспективных молодых людей, которые нас могут усилить. И мы надеемся, что с запуском Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома», со второй очередью в виде АГХК – это еще дополнительные факторы в виде причастности к стройке…

– Менталитет ведь населения все равно меняется в зависимости того, что происходит в экономике региона. Мы от этого никуда не денемся.

– Безусловно. По экспертным прогнозам объемы инвестиций, которые совокупно даст Амурский газоперерабывающий завод и, если решение состоится, Амурский газохимический комбинат, превысят 1,5 триллиона рублей. Это беспрецедентные инвестиции, я думаю, для любого региона России.

– Амурская область таких денег никогда не видела.

– И этот фактор в пользу вопроса, который вы поднимаете, должен сыграть. Мы на это очень рассчитываем.

– Компания СИБУР активно занимается благотворительными акциями, различными социальными проектами. Спорт вы также активно развиваете. В нашем регионе это баскетбол. Почему именно баскетбол?

– Давайте я два слова скажу о «Формуле хороших дел», о которой упомянул. Мы не называем это благотворительностью, мы называем это социальными инвестициями. Мы убеждены, что эти дотации будут иметь эффект для всех сторон, в том числе, для нас. «Формула хороших дел» сознательно нами сфокусирована на шести направлениях, которые мы считаем ключевыми в развитии любого региона, в котором присутствуем. Это развитие инфраструктуры городов, наука и образование, спорт и здоровый образ жизни, экология и культура. Мы убеждены, что без поддержания высокого культурного запроса и ответа на него мы просто не добьемся эффекта сократить отток населения или в идеале прекратить его совершенно, а в самом большом идеале – еще и привлекать в регион новые кадры. И корпоративное добровольчество, волонтерство, которое в последнее время в СИБУРе набирает силу.

– Оно во всем мире набирает силу.

– Да, в этом смысле мы находимся в рамках этой тенденции. Сейчас очень большой градус небезразличия среди людей. Компания это сильно поощряет. И ваш вопрос – про спорт…

– Про баскетбол. Почему не футбол, например?

– Есть несколько вариантов ответа, и все они абсолютно правдивы. Мы определяли для себя, проводили диагностику и аналитику, смотрели, какой из командных видов спорта недоподдержан, недообласкан вниманием. Все, что мы делаем, мы стараемся делать системно. Не просто привоз какого-то яркого матча или мероприятия, мы хотим, чтобы наш вклад как-то воздействовал на развитие системы. Системы подготовки в детско-юношеской школе…

– Как оно и должно быть.

– Ну, наверное. Хочется верить, что мы так это себе и видим – создание системы социально-спортивных лифтов от детско-юношеского спорта до сборных команд. В этом смысле баскетбол нам показался со всех сторон правильным.

– Это именно у нас, в Амурской области?

– Нет, мы говорим про всю географию СИБУРа. И Амурская область с 2016-го года через компанию НИПИГАЗ, которая входит в группу СИБУР, является подрядчиком АГПЗ, мы прирастаем пуповиной и к Амурской области.

– Вы обратили внимание, что по всей стране баскетбол не очень развит, как тот же футбол, к примеру?

– Мы обратили на это внимание, мы обратили внимание на то, что это игра, очень сильно отвечающая философии СИБУРа. Игра на компактной площадке, вынуждающая принимать очень быстрые решения. Этот ответ может показаться чересчур патетичным, но на наш взгляд это отвечает той философии управления, которая есть в СИБУРе. И есть еще такой аспект, что у нас большое количество менеджеров в СИБУРе неплохо очень играют, включая председателя правления компании. Игра близка со всех сторон. Люди часто играют, общаются, что помогает, в том числе, довольно быстро доносить какие-то свои решения до Российской федерации баскетбола, до Единой лиги ВТБ, наших партнеров. Это не потому, что руководство любит этот спорт, и мы поддерживаем, а потому что через эту любовь нам открываются короткие маршруты для созидательного развития этого вида спорта.

Наверное, эти несколько вариантов ответа, и каждый из них правдив. В начале 2014-го года мы вступили в партнерскую программу с самой известной баскетбольной лигой – НБА. Мы конструировали это партнерство не для того, чтобы звезд привозить в Россию и показывать их и после этого ничего не оставлять. Мы хотели качественно модернизировать, поменять инфраструктуру. Это было частью задумки. В партнерстве с НБА в 9 регионах мы выбрали площадки для игры. Всякий раз это были разные площадки. Но в основном спортивные залы в вузах. Мы их в рамках этой программы отреставрировали, отремонтировали. Изюминка проекта – положили покрытие, которое отвечает всем стандартам баскетбольной лиги. После того, как мы модернизировали эти площадки, в том числе и в Благовещенске, дальше мы эту инфраструктуру развиваем вместе с Российской федерацией баскетбола. В частности, у нас в совместной работе образовательный модуль, механика которого предполагает, что в каждый регион, на каждую площадку мы привозим известных тренеров, специалистов, которые устраивают…

– Мастер-классы?

– Мы замахиваемся на большее, это не только мастер-классы. Это, скорее, действительно обучающие модули. Преподавание новых актуальных методик тренерской работы. Работаем и с ребятами в практическом аспекте. Это поддержание жизни на новой инфраструктуре, которое еще и способствует росту и тренерского корпуса, и ребят. Мне рассказывали мои коллеги, что образовательный модуль в Амурской области помимо того, что был очень востребованным, так еще два молодых человека добирались двое суток из Улан-Удэ, чтобы сюда попасть и к этому прикоснуться. И по результатам этих образовательных модулей по всей стране мы отбираем самых перспективных, на взгляд игроков и тренеров, и летом каждого года делаем трехнедельный летний лагерь, который называется «СИБУР Camp». Мы вывозим туда ребят, и три недели они живут в напряженном режиме тренировочного лагеря. Помимо тренировок, теоретических занятий, мы стараемся украсить их досуг, стараемся, чтобы к ним приезжали известные люди баскетбола, общались, обогащали их. Думаю, мы через какое-то время сможем пощупать плоды этой работы.

– При такой системной работе они не могут не быть.

– Да, это наша цель – системность в работе. Сейчас, наверное, наши с вами зрители первыми узнают о том, что 30 ноября – 1 декабря мы привозим в Амурскую область в рамках «Формулы хороших дел» фестиваль зимних видов спорта. Сюда приедет известный хоккеист Андрей Николишин. Бронзовый призер Олимпиады 2002 года, чемпион мира 1993 года.

– По-моему, у нас еще ни разу знаменитые хоккеисты не приезжали. Я такого не помню, во всяком случае.

– Вот видите, мы будем первыми. И он проведет с амурскими ребятами мастер-классы, практические занятия. Плюс мы планируем, что в эти же даты мы привезем известного фигуриста Алексея Ягудина. Я думаю, его представлять не надо. В этот раз мы попросили его доехать до Свободного.

– Он приезжал к нам с шоу. А теперь как тренер?

– Безусловно. И это будет приезд, посвященный занятиям с амурскими ребятами.

– Для детей это, конечно, запомнится на всю жизнь.

– Мы не первый год проводим этот фестиваль. Проводили его в других наших регионах. Конечно, везде это воспринималось на «ура», и дети были счастливы.

– А если брать не спортивные мероприятия?

– Планов громадье. Из ближайшего – в ноябре в Амурскую область снова приедет фестиваль наук, так полюбившийся детям Амурской области. Мы посчитали, что за три года более тысячи детей прошли через эти фестивали «Я люблю науку», «Я люблю химию». В этом году фестиваль науки мы обогащаем еще актуальным научным кино. Когда детям наряду с практическим ознакомлением с наукой, будут демонстрироваться фильмы на актуальные тематики: бережливого потребления, экологии.

– Во всем мире это во главе угла стоит.

– Безусловно. Мы продолжаем поддерживать фестиваль «Амурская осень», думаем, как его насытить.

– Последний вопрос – каким будет Свободный лет через 10?

– Давайте я поделюсь своими наблюдениями. Я приезжаю в Свободный довольно регулярно с конца 2015 года. Это уже город президентского внимания благодаря двум крупнейшим проектам: один реализуется, второй в планах. Это уже около 50 миллиардов рублей финансирования из федерального бюджета. Безусловно, это все пойдет на качественное улучшение инфраструктуры, сетей ЖКХ, дорог. И это все уже происходит. Та картина, которую я наблюдал в 2015-м и сейчас – две кардинально разные картины. Город оживает, в нем появляются интересные объекты общепита, новые точки бытовых услуг. Здесь ожидается кратное увеличение численности населения. Город по плану социально-экономического развития до 2025 года, конечно, будет выглядеть совершенно иначе, качественно жить совершенно иначе. Я в это абсолютно точно верю. Амурский газоперерабатывающий завод и газохимическое предприятие СИБУРа по плану должны в эксплуатационной фазе дать около 4 тысяч рабочих мест. Это рабочие места с очень конкурентной заработной платой, с отличным социальным пакетом.

– То есть, это не вахтовики, временщики, а высокообразованные специалисты?

– Безусловно. На этапе стройки ожидается не 4, а 20 тысяч человек, которые тоже вносят свой экономический вклад в жизнь города. Они тоже нуждаются в каких-то услугах, они потребляют. Безусловно, это все наполняет и городскую казну. А 4 тысячи – это эксплуатационная фаза. Мы не забываем, что одно рабочее место в нефтехимии, в газохимии, дает аккумулятивно еще рабочие места в смежных областях: в строительстве, в сфере коммунально-бытовых услуг. Мы ожидаем, что еще около 5 тысяч рабочих мест будет создано в смежных сферах. Это то, что находится вне нашего с «Газпромом» прямого периметра, но, тем не менее, это объективное явление. Это все рабочие места с достойной заработной платой. СИБУР сегодня размышляет над двумя сценариями Амурского газохимического комбината. Это либо сценарий, в соответствии с которым (а вы знаете, что ГПЗ и ГХК технологически связаны) мы приобретаем на ГПЗ этан и превращаем его в полиэтилен, а в другом еще и пропан и бутан. Если реализуется второй сценарий, то Амурский газохимический комбинат будет производить около 2 700 тысяч полимеров.

– Это будет самое крупное газохимическое производство в мире, так?

– Абсолютно. Самое крупное в мире в том рейтинге, где есть и китайские, и американские, и индийские предприятия. Нам с вами повезло, мы являемся современниками этого явления. Даже этот эмоциональный фактор повлияет на облик город через сколько-то лет. В город, где находится крупнейшее в мире производство, явно будут хотеть приезжать. И по Тобольску мы получаем существенный рост такого явления, как промышленный туризм. Когда приезжают посмотреть на современное чудо промышленности, которое влюбляет в себя еще и промышленным дизайном. Ты ощущаешь то, что называется местом силы. Явно и эта составляющая должна увеличиться. Амурская область прекрасна своей природой и другими вещами, которые могут заманивать. Я не могу не отметить, что области очень сильно повезло с руководством. И предыдущий губернатор Александр Козлов, и Василий Орлов – это люди, по-хорошему одержимые тем, чтобы область, с которой их очень много связывает, развивалась, выходила на передовые позиции. У меня нет сомнений, что у Свободного очень хорошее будущее. Конечно, будут и сложности, сопряженные со стройкой. В Москве тоже, когда Сергей Собянин облагораживал город, все мучились и страдали, а сейчас просто восхищаемся.

– Москва не сразу строилась.

– Совершенно верно. Я думаю, то же самое справедливо и к Свободному.

– Спасибо большое за интервью.

– Спасибо вам.