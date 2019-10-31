Мужчина превратил в ад жизнь возлюбленной после расставания

В Англии жительница города Дисли сбежала из дома и бросила работу из-за того, что ее преследовал бывший возлюбленный. Мужчина угрожал девушке, писал странные письма и обвинял ее в задолженности.

35-летняя Кейт Брукс (Kate Brooks), работала фитнес-инструктором в местном спортивном зале, три года встречалась и жила вместе с Хитом Спикменом (Heath Speakman). В 2018 году пара рассталась. После этого жизнь Кейт превратилась в ад – молодой человек стал преследовать ее.

В попытках вернуть Брукс он писал ей, что якобы болен раком и не выживет без ее помощи. Затем он угрожал самоубийством. Когда и это не подействовало, британец заявил, что у него есть заболевания, передающиеся половым путем. Всего он отправил возлюбленной 1 168 сообщений.

Спикмен, у которого был собственный бизнес по очистке ковров, завел несколько аккаунтов электронной почты, с которых отправлял женщине сообщения. Как-то он оставил на лобовом стекле автомобиля Брукс рукописное сообщение, в котором снова сообщал, что болен венерическим заболеванием. Также британец обвинял Брукс в том, что она якобы изменяла ему с коллегой по работе. Дошло до того, что коллегам приходилось провожать женщину домой после работы, так как она боялась за свою безопасность.

Британка не раз просила Спикмена прекратить ее преследовать и жаловалась знакомым, что он превратил ее жизнь в ад. Женщине пришлось уволиться с работы и переехать жить к подруге. Экс-возлюбленный не останавливался и заявил, что девушка должна ему крупную сумму денег. Якобы она снимала в течение трех месяцев жилплощадь общей суммой три тысячи футов (около 250 тысяч рублей). После этого Кейт не выдержала и обратилась в полицию.

Суд признал мужчину виновным в преследовании, сообщает «Лента.ру».

Ранее в Австралии встретила в ресторане бывшего парня, которого два года считала умершим. Мужчина задолжал девушке денег, а потом его мать сообщила ей, что он погиб, однако спустя несколько лет она случайно встретила его в ресторане.