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31октября
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сегодня, 10:55 4

Банк вернул деньги благовещенке, чью зарплату «съел» банкомат

Банк вернул деньги благовещенке, чью зарплату «съел» банкомат
Фото: Амур.инфо

После обращения в СМИ жительнице Благовещенска Татьяне банк вернул деньги. Ранее денежные средства горожанки «съел» банкомат, и она столкнулась с финансовыми трудностями.

Татьяна сообщила, что деньги ей молча перечислили на карту. Девушка связывает быстрое решение проблемы именно с тем, что она обратилась в редакцию Амур.инфо.

Между тем публикация о проблеме Татьяны, которую банкомат лишил 55 тысяч рублей, вызвала большой отклик пользователей сайта. Как оказалось, с таким сталкивались многие.

«А я ждала три месяца, при этом гасила кредитную карту. Банкомат последнюю купюру просто зажевал. Это происходило при свидетелях. Проводили инкассацию. И при этом я три месяца ходила, писала заявления. И точно так же отфутболивали от одного специалиста к другому», – написала одна из юзеров.

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#происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    48 минут назад

    Хотелось бы узнать название банка, чтобы никогда не иметь с ним дел.

  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    Rick1979

    Хотелось бы узнать название банка, чтобы никогда не иметь с ним дел.



    Тут не сложно догадаться, она деньги положила для осуществления платежей, а большинство платежей это в основном сбербанк.

    Да и по чеку видно что номер службы поддержки трехзначный.

  • ay

    ay
    36 минут назад

    Пока в СМИ шум не поднимешь - не пошевелятся? "Забота" о клиентах, если дело обстоит именно так.

  • Paster

    Paster
    20 минут назад

    Сроки подошли, вот и вернули. Сберу на местечковые СМИ плевать.

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