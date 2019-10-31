Банк вернул деньги благовещенке, чью зарплату «съел» банкомат

Фото: Амур.инфо

После обращения в СМИ жительнице Благовещенска Татьяне банк вернул деньги. Ранее денежные средства горожанки «съел» банкомат, и она столкнулась с финансовыми трудностями.

Татьяна сообщила, что деньги ей молча перечислили на карту. Девушка связывает быстрое решение проблемы именно с тем, что она обратилась в редакцию Амур.инфо.

Между тем публикация о проблеме Татьяны, которую банкомат лишил 55 тысяч рублей, вызвала большой отклик пользователей сайта. Как оказалось, с таким сталкивались многие.

«А я ждала три месяца, при этом гасила кредитную карту. Банкомат последнюю купюру просто зажевал. Это происходило при свидетелях. Проводили инкассацию. И при этом я три месяца ходила, писала заявления. И точно так же отфутболивали от одного специалиста к другому», – написала одна из юзеров.